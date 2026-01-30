Margot Robbie sezonun trend saç rengini belirliyor: 'Strawberry Blonde'
Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) filminin tanıtım turunda Margot Robbie, sezonun en iddialı ve uzun süre hafızalarda yer edecek görünümleriyle dikkat çekiyor. Platin sarısı saçlarına veda eden oyuncu, bu sezonun yükselen trendini de şimdiden belirliyor: Strawberry Blonde.
Margot Robbie, kış mevsiminin en popüler renklerinden birini ön plana taşıyor. Son yılların ikonik Barbie sarısına veda eden oyuncu, şu sıralar Jacob Elordi ile başrollerini paylaştığı 'Wuthering Heights' (Uğultulu Tepeler) filminin tanıtım turunda. Bu sezonun odak noktası ise geleneksel platin ya da altın sarısı değil, çok daha sıcak tonlarla öne çıkan 'strawberry blonde' (çilek sarısı).
Fotoğraf: Instagram/ @warnerbros
HOLLYWOOD BLONDE’A GÜÇLÜ RAKİP
Hafif kızıl yansımalarıyla dikkat çeken strawberry blonde, aslında uzun süredir Hollywood’da hakimiyet kuran platin sarısı tonlarındaki 'Hollywood blonde'un en büyük rakiplerinden biriydi. Margot Robbie’nin son dönemdeki ikonik görünümü ise bu sıcak tonu yeniden zirveye taşıdı.
Fotoğraf: Instagram/ @warnerbros
YUMUŞAK VE DOĞAL BİR GÖRÜNÜM
Sıcak ve ışıltılı bir ton olan bu renk, Robbie’nin saçlarının üst kısımlarında daha belirgin kullanılmış. Bu tercihin iki büyük avantajı var: Hem yüzü anında aydınlatıyor hem de en şık topuz modellerine bile daha yumuşak ve doğal bir hava katıyor.
Fotoğraf: Instagram/ @warnerbros
YÜZ HATLARI ÖN PLANDA
Strawberry tonu, geçici bir moda akımı olmanın ötesine geçerek, tercih edenlerin yüz hatlarını ön plana çıkarıyor. Bu rengin başarısı, henüz ünlü oyuncu tarafından tercih edilmeden önce bile sosyal medyada tescillenmişti. TikTok ve Instagram’daki #strawberryblonde etiketi milyonlarca izlenme sayısına ulaşmış durumda.
Fotoğraf: Instagram/ @warnerbros