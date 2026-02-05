Margot Robbie'nin yeni Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) stili
Margot Robbie, yeni filmi Wuthering Heights’ın tanıtım turunda her geçen gün daha çarpıcı görünümlerle karşımıza çıkıyor. Filmin 4 Şubat’ta gerçekleşen Londra basın çekiminde Robbie, John Galliano’nun 1992 bahar koleksiyonundan iddialı bir seçim yaptı. Oyuncu, Galliano’nun bu arşivlik parçasıyla romantik bir stil sergiledi.
Margot Robbie ve stilisti Andrew Mukamal’ın Wuthering Heights tanıtım süreci için kapsamlı bir hazırlık yaptığı kaçınılmaz bir gerçek. Tanıtım turları boyunca Chanel, Thom Browne ve Schiaparelli gibi markaların dönem ruhunu yansıtan özel tasarımlarını taşıyan Robbie, son olarak arşivlerden gün yüzüne çıkarılan bir parçayla bu sürecin en dikkat çekici tercihlerinden birine imza attı.
MARGOT ROBBIE'NİN VINTAGE JOHN GALLIANO SEÇİMİ
Margot Robbie, Londra’daki son fotoğraf çekiminde John Galliano imzalı bir vintage kombinle karşımıza çıktı. 1992 koleksiyonuna ait Galliano imzalı kıyafet seçimi, Manolo Blahnik ayakkabı tercihiyle öne çıkıyor.
KARAKTERİSTİK MANOLO BLAHNIK
"Carolyne" olarak bilinen bu klasik model, zarif sivri burnu, açık yan kısımları ve elastik bantlı arka bölümüyle yalın bir duruş sergiliyor. Tasarımın karakteristik stiletto topuğu ise silüeti dengeliyor.
GALLIANO'NUN TASARIMINA SADIK KALINMIŞ
Robbie’nin pembe kürkle hareketlendirilmiş desenli paltonun içine tercih ettiği siyah mikro etek ve kırmızı çoraplara bağlanan pembe kurdele detayı, podyumdaki orijinal tasarıma sadık kalındığını gösteriyor