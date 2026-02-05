Margot Robbie'nin yeni Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) stili

Margot Robbie ve stilisti Andrew Mukamal’ın Wuthering Heights tanıtım süreci için kapsamlı bir hazırlık yaptığı kaçınılmaz bir gerçek. Tanıtım turları boyunca Chanel, Thom Browne ve Schiaparelli gibi markaların dönem ruhunu yansıtan özel tasarımlarını taşıyan Robbie, son olarak arşivlerden gün yüzüne çıkarılan bir parçayla bu sürecin en dikkat çekici tercihlerinden birine imza attı.