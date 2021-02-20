Marine Serre ve Jimmy Choo'yu Bir Araya Getiren Modeller

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Serre, hazır giyim, aktif giyim ve ayakkabıları kapsayan özel bir koleksiyon tasarlamak için Mytheresa ile birlikte çalışıyor ve Jimmy Choo kreatif direktörü Sandra Choi, konu ayakkabı tasarımına geldiğinde devreye giriyor.
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Sandra Choi şu yorumları yapıyor: "Marine Serre’nin yenilikçi mantalitesi ve deneyimleri dikkatimi çekti. Kendi etik değerleri ve gelecek hakkında düşünme biçimleri, bizi işbirliği yapmaya iten sebeplerdendi.
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DNA'mıza, arşivimize bakış açısını görmek umut vericiydi. Choi, geleceğin zihniyeti her zaman ilgimi çekti, hala öğrenilecek ve öğretecek edilecek çok şey var”
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Koleksiyon, Serre’nin parçalara yeniden hayat verme ve birleştirme yeteneğini yansıtıyor.