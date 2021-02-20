Elele

Marine Serre ve Jimmy Choo'yu Bir Araya Getiren Modeller

Kendisine özgü ay deseniyle Kylie Jenner’dan Beyoncé ve Dua Lipa’ya birçok ünlünün tercih ettiği Marine Serre, yeni bir ayakkabı koleksiyonu için Jimmy Choo ile buluşuyor.

1 / 17

Serre, hazır giyim, aktif giyim ve ayakkabıları kapsayan özel bir koleksiyon tasarlamak için Mytheresa ile birlikte çalışıyor ve Jimmy Choo kreatif direktörü Sandra Choi, konu ayakkabı tasarımına geldiğinde devreye giriyor.

2 / 17

Sandra Choi şu yorumları yapıyor: "Marine Serre’nin yenilikçi mantalitesi ve deneyimleri dikkatimi çekti. Kendi etik değerleri ve gelecek hakkında düşünme biçimleri, bizi işbirliği yapmaya iten sebeplerdendi.

3 / 17

DNA'mıza, arşivimize bakış açısını görmek umut vericiydi. Choi, geleceğin zihniyeti her zaman ilgimi çekti, hala öğrenilecek ve öğretecek edilecek çok şey var” 

4 / 17

Koleksiyon, Serre’nin parçalara yeniden hayat verme ve birleştirme yeteneğini yansıtıyor.