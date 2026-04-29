Matthieu Blazy imzalı ilk Chanel Cruise 2026-27 koleksiyonu: Salon şıklığı sahille buluşuyor
Chanel, Cruise 2026-27 koleksiyonuyla rotasını Biarritz’e çevirirken, Matthieu Blazy imzalı tasarımlar arşiv mirasını modern bir sahil şıklığıyla buluşturuyor. "Salon şıklığı" ve konforu birleştiren bu seçki, özgürleşen bir gardırobun kapılarını aralıyor...
Moda dünyasının rotası, bu kez Gabrielle Chanel’in modayı özgürleştirdiği, rüzgarlı
kıyıları ve okyanus havasıyla markanın genetik kodlarına yön veren Biarritz’e
çevrildi. Chanel, Cruise 2026-27 koleksiyonunu şehrin simge yapılarından tarihi
Art Deco binasında tanıttı.
Kreatif direktör Matthieu Blazy’nin marka için hazırladığı bu heyecanla beklenen
ilk Cruise koleksiyonu, sadece bir defile değil, aynı zamanda Chanel mirasına modern bir saygı duruşu niteliğindeydi.
SALON ŞIKLIĞININ ALTINDA YATAN 'SAHİL RAHATLIĞI'
Blazy, koleksiyonun ruhunu “Sous le salon la plage” (Salon şıklığından sahile)
felsefesiyle tanımlıyor. Bu fikir; Paris’in yüksek moda salonlarındaki o ağırbaşlı şıklığın, Biarritz sahilinin eforsuz ve konforlu dünyasıyla buluşmasından doğuyor. Sonuç; hem lüks hem de günlük hayatın içinde nefes alan, işlevsel bir gardırop.
HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜNE MODERN YORUM
Koleksiyonun temelini, tıpkı Gabrielle Chanel’in bir asır önce yaptığı gibi hareket özgürlüğü oluşturuyor. Blazy; kadınları kısıtlayan formları bir kenara bırakarak, dökümlü ipek takımlar, rafya dokulu etekler ve yumuşak trikolarla dinamik bir silüet çiziyor. Denizci üniformalarından ve Fransız işçi giyiminden ödünç alınan maskülen detaylar, Chanel’in çizgileriyle ustalıkla harmanlanıyor.
YAŞAYAN GARDIROP
Özellikle bölgenin yerel dokusunu yansıtan ikonik Bask çizgileri; pamuklu kanvas ceketlerde ve ipek takımlarda yeniden hayat buluyor. Tasarımlardaki bu 'yaşayan gardırop' hissi, sahil şıklığını kentin resmiyetinden koparıp modern kadının günlük temposuna entegre ediyor.