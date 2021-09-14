Kim Kardashian yine ön planda! Met Gala 2021'den en çarpıcı 6 görünüm
'Modanın en büyük gecesi' diye adlandırılan Met Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümleriyle bir araya getirdi. Kim Kardashian, Kendal Jenner, Rihanna gibi pek çok yıldızın yer aldığı modanın en büyük gecesinde kostümler dikkat çekti. İşte çarpıcı 6 kostüm
Met Gala 2021, bu sene de oldukça ilgi çekici kıyafetlere ev sahipliği yaparak gerçekleşti. Kim Kardashian'ın giydiği tepeden tırnağa vücudunu kaplayan siyah kıyafet gecenin en dikkat çekici olayıydı. Rihanna, ASAP Rocky, Kendall Jenner ve Emrata ise diğer dikkat çeken isimler oldu... İşte Met Gala 2021'den en dikkat çekici kıyafetler
Her sene en ilginç kıyafetlere ev sahipliği yapan Met Gala bu sene de şaşırtıcı görüntülere sahne oldu. Met Gala 2021, ünlü yıldızların katılımı ile gerçekleşti. Bu senenin teması, Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü idi. New York'ta gerçekleşen tören her sene olduğu gibi bu yıl da Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlendi ve yine dikkat çekmeyi başardı.
Met Gala 2021'in en dikkat çekici kostümü şüphesiz Kim Kardashian'ınki oldu. Kim Kardashian, tepeden tırnağa vücudunu tamamen kaplayan siyah streç bir kıyafet giydi. Öyle ki fotoğraflarda neredeyse görünmez haldeydi Kim Kardashian. Billi Eilish, Marilyn Monroe gibi görünmeyi tercih etmişti. Rihanna ve beraber fotoğraf verdiği ASAP Rock ise yorganlarına sarınmış halde gibi görünüyorlardı. Kendall Jenner ve Irına Shayk, geceye dekolteli katılmayı tercih etmişlerdi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör