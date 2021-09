Kim Kardashian yine ön planda! Met Gala 2021'den en çarpıcı 6 görünüm

Her sene en ilginç kıyafetlere ev sahipliği yapan Met Gala bu sene de şaşırtıcı görüntülere sahne oldu. Met Gala 2021, ünlü yıldızların katılımı ile gerçekleşti. Bu senenin teması, Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü idi. New York'ta gerçekleşen tören her sene olduğu gibi bu yıl da Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlendi ve yine dikkat çekmeyi başardı.