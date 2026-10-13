Midi etekler yeniden sahneye çıkıyor: Kombinlemenin 5 anahtarı

Moda dünyası dönemsel rüzgarlarla şekillense de bazı parçalar zamansızlığıyla her daim kendi tahtını korur. Son birkaç sezondur podyumları ve sokak stilini hakimiyeti altına alan midi etekler, bu sonbahar-kış sezonunda da gardıropların başrolü olmaya aday. Ne çok kısa ne de çok uzun olan o kusursuz diz altı boyuyla hem feminen hem de güçlü bir siluet çizen midi etekler, doğru parçalarla bir araya getirildiğinde adeta canlı bir sanat eserine dönüşüyor.

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Midi etekler yeniden sahneye çıkıyor: Kombinlemenin 5 anahtarı - Resim : 1

Peki, bu zarif parçayı sıradan bir günlük kıyafet olmaktan çıkarıp bir stil tablosuna çevirmek için nasıl kombinlemeli? İşte midi etek stilinde ustalaşmanın yolları...

Credit: Pinterest @koetzemckimvng9

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Midi etekler yeniden sahneye çıkıyor: Kombinlemenin 5 anahtarı - Resim : 2

Credit: Pinterest @IlonaEtoYa

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Midi etekler yeniden sahneye çıkıyor: Kombinlemenin 5 anahtarı - Resim : 3

Credit: Pinterest @polinakireeva73

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Midi etekler yeniden sahneye çıkıyor: Kombinlemenin 5 anahtarı - Resim : 4

Credit: Pinterest @alinababeckiene