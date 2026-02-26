Milano Moda Haftası Etro 2026-27 Sonbahar/Kış defilesi: Bohem ve maksimalist koleksiyon

Koleksiyon, 70'lerin özgür ruhlu bohem tarzını, 2026'nın sofistike silüetleriyle birleştiriyor. Geniş paça pantolonlar, yere kadar uzanan işlemeli paltolar ve katmanlı görünümler; Marco De Vincenzo'nun markanın geleneksel kodlarına ne kadar sadık ama bir o kadar da yenilikçi olduğunu gösteriyor.