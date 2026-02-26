Milano Moda Haftası Etro 2026-27 Sonbahar/Kış defilesi: Bohem ve maksimalist koleksiyon
Milano Moda Haftası'nın o kendine has, sanatsal ve özgür ruhu dün akşam podyuma taşındı. Moda dünyasının köklü evi Etro, kreatif direktör Marco De Vincenzo'nun vizyonuyla 2026-27 Sonbahar/Kış sezonuna damga vurmaya hazır olduğunu kanıtladı.
Moda haftalarının en çok beklenen şovlarından biri olan Etro, dün akşam Milano podyumunda adeta bir renk ve desen patlaması yaşattı. Kreatif direktör Marco De Vincenzo, markanın mirası olan bohem ve maksimalist ruhu alıp, onu modern dünyanın fütüristik çizgileriyle harmanlayarak karşımıza çıkardı.
De Vincenzo’nun bu koleksiyonu için "duyusal bir deneyim" demek hiç de yanlış olmaz. Podyumda yürüyen her parça, markanın ikonik "Paisley" desenini yeni bir boyuta taşıyor.
Renk Paleti: Klasik toprak tonlarının ötesine geçilerek, hiper parlak renkler, asit sarıları ve derin mürdüm tonları cesurca bir arada kullanılmış.
Materyal Zenginliği: Ağır jakarlar, pelüş kadifeler ve el işçiliğiyle bezenmiş örme detaylar, koleksiyonun lüks algısını zirveye taşıyor.
Koleksiyon, 70'lerin özgür ruhlu bohem tarzını, 2026'nın sofistike silüetleriyle birleştiriyor. Geniş paça pantolonlar, yere kadar uzanan işlemeli paltolar ve katmanlı görünümler; Marco De Vincenzo'nun markanın geleneksel kodlarına ne kadar sadık ama bir o kadar da yenilikçi olduğunu gösteriyor.