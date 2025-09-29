Milano Moda Haftası: Prada İlkbahar/Yaz 2026 defilesinde ünlülerin tarzı
Moda dünyasının kalbi, Milano Moda Haftası için İtalya’da attı. Merakla beklenen defilelerin başında gelen Prada İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonunun sunumu, sadece podyumdaki tasarımlarla değil, aynı zamanda ön sırada oturan dünyaca ünlü konukların göz kamaştırıcı stilleriyle de damga vurdu...
Prada, 2026 İlkbahar/Yaz Kadın Koleksiyonu’nu “Body of Composition” temasıyla sundu. Sahne tasarımlarını şelalelerden devasa metal iskelelere uzanan deneyim alanlarına dönüştürmesiyle bilinen Miuccia Prada ve Raf Simons, bu kez radikal bir minimalizme imza attı.
İkili, önceki şovlarının tüm teatral ihtişamını bir kenara bırakarak mekanı tamamen yalınlaştırdı. Defilenin odak noktası, izleyicilerin oturduğu dört basamaklı tribünlerle çevrili, tek başına güçlü bir görsel sunan parlak turuncu bir zemin oldu. İşte turuncu zeminde ünlülerin tarzı...
Eiza González, Grigor Dimitrov
Carey Mulligan