Milano Moda Haftası Roberto Cavalli İlkbahar/Yaz 2027

İkonik leopar desenli elbiseler, dökümlü şifonlar ve vücudu saran ışıltılı detaylar; artık geçmişin nostalgik bir ögesi değil, sokak modasından kırmızı halıya kadar her alanda arzulanabilirliğin en üst seviyesi. Roberto Cavalli, trendlerin ritmini yakalamakla kalmadı; maksimalizmin tahtına yeniden kurularak "havalı" olmanın tanımını bir kez daha değiştirdi.