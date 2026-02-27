Milano Moda Haftası'nda Prada Sonbahar/Kış 2026-2027: Katmanlama sanatı

BİLİNÇLİ DAĞINIKLIK VE KONTRAST DETAYLAR



Koleksiyonda göze çarpan en belirgin unsurlardan biri, kumaşların işlenme biçimindeki kasıtlı tavır. Eskitilmiş, yer yer deforme edilmiş ve sökülmüş görünümlü parçalar, gelişigüzel bir şekilde üst üste binerek "bilinçli bir dağınıklık" hissi yaratıyor. Boru tipi palto ve pardösülerin yanı sıra dikişlerinden ayrılan trençkotlar gibi dış giyim parçaları, bu formu dönüştüren yaklaşımı destekliyor. Tasarımcılar, kusursuzluk beklentisine karşı bir duruş sergileyerek; aşınmış yünlerin arasından süzülen bulanık çiçek desenli elbiseler ve jilelerle kontrast bir denge kuruyor.



