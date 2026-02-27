Milano Moda Haftası'nda Prada Sonbahar/Kış 2026-2027: Katmanlama sanatı
Miuccia Prada ve Raf Simons, Prada Sonbahar/Kış 2026-2027 koleksiyonunda geleneksel moda kurallarını bir kenara bırakarak, günlük giyim rutinindeki gerçek tercihlerine ve katmanlı stil oyunlarına odaklanıyor...
Prada’nın Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleştirdiği Sonbahar/Kış 2026-2027 kadın giyim defilesi, Miuccia Prada ve Raf Simons’un modern gardırop dinamiklerine dair sunduğu derinlikli bir bakış açısını yansıtıyor. Bir dönem moda dünyasına yön veren keskin mevsimsel kuralları bir kenara bırakan tasarımcı ikilisi, odağını doğrudan kadının günlük yaşamdaki giyinme pratiğine çeviriyor.
KATMANLI BİR ANLATI: 15 MODEL, 60 GÖRÜNÜM
Koleksiyonun sunum tekniği, alışılagelmiş defile akışından farklı bir yapı sergiliyor. Podyumda sadece 15 modelin yer alması, sunumun temelini oluşturuyor. Her modelin dört farklı katmanlı siluetle toplamda dört kez izleyici karşısına çıkması, kıyafetlerin zaman içindeki değişimini ve işlevselliğini vurguluyor.
BİLİNÇLİ DAĞINIKLIK VE KONTRAST DETAYLAR
Koleksiyonda göze çarpan en belirgin unsurlardan biri, kumaşların işlenme biçimindeki kasıtlı tavır. Eskitilmiş, yer yer deforme edilmiş ve sökülmüş görünümlü parçalar, gelişigüzel bir şekilde üst üste binerek "bilinçli bir dağınıklık" hissi yaratıyor. Boru tipi palto ve pardösülerin yanı sıra dikişlerinden ayrılan trençkotlar gibi dış giyim parçaları, bu formu dönüştüren yaklaşımı destekliyor. Tasarımcılar, kusursuzluk beklentisine karşı bir duruş sergileyerek; aşınmış yünlerin arasından süzülen bulanık çiçek desenli elbiseler ve jilelerle kontrast bir denge kuruyor.
KUSURLU İLE KUSURSUZUN ESTETİK BULUŞMASI
Bu estetik anlatı, Fransız manşetli buruşuk gömlekler ve sade gri süveterler gibi üst grup parçalarıyla tamamlanırken, koleksiyonun lüks vurgusu aksesuarlarda zirveye ulaşıyor. Cilalı timsah derisinden tasarlanan küçük el çantaları, tüylü veya boncuklu detaylarla zenginleştirilmiş uzun çizmelerle birleşerek kusurlu ile kusursuz olanı aynı siluette buluşturuyor.