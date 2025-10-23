Minimal dövmeler: 10 minimal dövme modeli

Minimal dövmeler, küçüklüklerine rağmen taşıdıkları derin anlamlarla ve vücudun en zarif noktalarına yaptırılmalarıyla kalpleri çalıyor. Pinterest’te en çok kaydedilen ve ilham veren o 10 göz alıcı minimal dövmeyi sizler için seçtik...

Credit: Instagram Dakota Johnson