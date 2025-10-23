Minimal dövmeler: 10 minimal dövme modeli
Dövme yaptırmak istiyor ama büyük ve dikkat çekici bir tasarıma cesaret edemiyor musunuz? Ya da zaten birçok dövmeniz var ama koleksiyonunuza zarif bir imza daha eklemek mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse; bilekte, boyunda, kolda, bacakta taşıyabileceğiniz son dönemin yükselen trendi minimal dövme çeşitleriyle karşınızdayız...
Minimal dövmeler, küçüklüklerine rağmen taşıdıkları derin anlamlarla ve vücudun en zarif noktalarına yaptırılmalarıyla kalpleri çalıyor. Pinterest’te en çok kaydedilen ve ilham veren o 10 göz alıcı minimal dövmeyi sizler için seçtik...
Credit: Instagram Dakota Johnson
Instagram: Hailey Bieber
Credit: Pinterest GabrielaAlvz
Credit: Pinterest Vicki Brown