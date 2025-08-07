Moda haftaları sinyali verdi: 2025 Sonbahar-Kış sezonunda öne çıkacak 11 renk
Moda haftaları ve podyumlar, önümüzdeki 2025 Sonbahar-Kış sezonunun renk paletini belirledi. Tasarımcılar, bu sezon için gardıroplarımıza toprak tonlarını ve enerji veren canlı renkleri taşıyan zengin bir palet sunuyor. İşte önümüzdeki sezon için öne çıkacak 11 renk...
Moda dünyasının otoriteleri, bu sezon için hem doğadan ilham alan toprak tonlarına hem de cesur ve dinamik renklere odaklanıyor. İşte podyumlarda en çok gördüğümüz ve gardıroplarınıza ekleyebileceğiniz anahtar renkler...
Kum Beji (Desert Sun): Çöl güneşini anımsatan bu sıcak bej tonu, hem rahat hem de sofistike kombinler için ideal bir zemin oluşturuyor.
Kayra -Geniş Yakalı Çift Düğmeli Kaban Kum Beji
1.599,98 TL
Bordo (Burgundy): Kırmızının derin ve zengin bir tonu olan bordo, şarap kırmızısı ve vişne rengi gibi çeşitleriyle lüks ve asil bir duruş sergiliyor.
Stradivarius Oversize Suni Deri Ceket
2.290 TL
Kahve Tonları: Sıcak çikolata (Hot Chocolate), kakao tozu (Cocoa Powder) ve karamel gibi kahve tonları, bu kışın en çok tercih edilen nötr renkleri arasında yer alıyor.
H&M Koyu Kahverengi Ceket
2.849 TL