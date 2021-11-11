Moda tasarımcısı Bahar Korçan hayatını kaybetti

Uzun süredir yumurtalık kanseriyle mücadele eden 57 yaşındaki Bahar Korçan İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye’nin başarılı moda tasarımcılarından olan Bahar Korçan, Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi.

Bahar Korçan'ın ölüm haberinin ardından dostları sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajları yayınladılar.

KAGİDER Kurucu Üyesi Bahar Korçan’ın vefatından dolayı derin üzüntü duyuyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.#BaharKorçan pic.twitter.com/mCb5GxEe86 — KAGİDER (@kagider) November 11, 2021

TARKAN ACISINI PAYLAŞTI

Kötü haberin ardından Tarkan da paylaşıp yaparak " Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar’ım… Çok üzgünüm" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

1992’de İTKİB’in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu. Yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko’da çalıştı. 1993 yılında Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçildi. O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanlığını yaptı. 2018’de, konsept mağaza Bahar Korçan Stories’i Nişantaşı’nda açtı.