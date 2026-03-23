Moskova Moda Haftası'nda Yana Besfamilnaya: Zengin tonlardan yumuşak pastellere
Moskova Moda Haftası, son yıllarda hem yerel hem de uluslararası moda arenasında özgün tasarım dillerinin sergilendiği bir vitrin haline geldi. Bu platformun en çok beklenen ve tarzıyla fark yaratan isimlerinden biri olan Yana Besfamilnaya, yeni sezon koleksiyonuyla podyumda adeta bir renk ve doku hikayesi anlattı...
1 / 5
Moskova Moda Haftası, Türkiye dahil çeşitli ülkelerden 300'den fazla tasarımcının katılımıyla Manege' Merkez Sergi Salonu'nda kapılarını açtı.
2 / 5
Bu sezon Moskova Moda Haftası'nda Yana Besfamilnaya markası yeni koleksiyonunu sundu.
3 / 5
Üstler, etekler, korseler ve aksesuarlar, canlı yeşil tonlar ve dokulu ipliklerle yeni biçilmiş çimleri çağrıştırırken, rahat bir sabahlık içeren bir bodysuit, plajdan ilham alan bir estetiğe gönderme yaptı.
4 / 5
Palet, zengin tonlardan yumuşak pastellere doğru kaydı.