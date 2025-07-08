Mükemmel jean'i seçerken bacak şeklin önemli! Sana uygun kot pantolonu birlikte buluyoruz

Jean'leri seçerken, aslında en önemli kriter bacak şekliniz! Doğru jean, vücut tipinizi dengeleyerek sizi daha uzun, daha orantılı veya daha dolgun gösterebilir. Peki, sizin için mükemmel jean hangisi? Gelin, bacak yapınıza en uygun modeli birlikte keşfedelim.