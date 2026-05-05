Müzeden kaçan heykel gibi: Met Gala'nın en konuşulan ismi Heidi Klum
Heidi Klum, Met Gala 2026’da yine kimsenin cesaret edemediği bir noktadan giriş yaptı. Bu yılın "The Architecture of Dreams" (Düşlerin Mimarisi) temasını, sadece bir kıyafet giymek olarak değil, bir sanat performansı sergilemek olarak gören Klum, kırmızı halıda adeta müzeden kaçmış bir heykel zarafetiyle yürüdü...
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde tüm gözler iddialı isimlerin üzerindeydi. Ancak Heidi Klum, mimari formları insan bedeniyle buluşturan "Costume Art" anlayışını en uç noktaya taşıyarak gecenin en çok konuşulan figürlerinden biri olmayı başardı.
Klum’un bu görünümü, gecenin eş başkanları olan Beyoncé, Nicole Kidman ve Venus Williams gibi dev isimlerin yarattığı görkemli atmosfere farklı ve teatral bir boyut kattı.
Müzedeki bir sergi parçasının canlanıp merdivenleri tırmandığı hissini uyandıran sanatçı, sosyal medyada şimdiden "Met Gala tarihinin en ikonik performanslarından biri" olarak nitelendirilmeye başlandı.
Lateks ve spandeksle oluşturulan kostümde Klum’un yüzü, saçları ve elleri dahil tüm vücudu gri mermer efektiyle kaplandı. Damar detaylarına kadar işlenen görünüm o kadar gerçekçiydi ki sosyal medyada bazı kullanıcılar fotoğrafları “AI yapılmış” sandı.