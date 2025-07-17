Natalie Portman 'Good Sex' setinde iki farklı kombinle!
Natalie Portman, Lena Dunham'ın yeni romantik komedisi "Good Sex" filminin New York'taki setinde görüntülendi. Her zamanki gibi şık ve zarif bir duruş sergileyen oyuncunun iki farklı kombini de hem filmin modern New York atmosferine uyum sağlıyor hem de kendine özgü sofistike tarzını yansıtıyordu.
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Hollywood'un yetenekli ve stil sahibi isimlerinden Natalie Portman, Lena Dunham'ın yönetmenliğini üstlendiği yeni romantik komedisi "Good Sex" filminin çekimlerinde dikkatleri üzerine çekti. New York sokaklarında gerçekleşen çekimlerde görüntülenen Portman, karakterine uygun, rahat ama aynı zamanda oldukça şık bir kombinle hayranlarının beğenisini topladı.
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Natalie Portman'ın setteki bu şık görüntüsü, "Good Sex" filminin modern ve stil sahibi karakterler barındıracağının da sinyallerini veriyor.
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Ünlü oyuncunun kombinlerinin markalarını ve detaylarını mercek altına aldık...
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