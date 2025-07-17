Natalie Portman 'Good Sex' setinde iki farklı kombinle!

Hollywood'un yetenekli ve stil sahibi isimlerinden Natalie Portman, Lena Dunham'ın yönetmenliğini üstlendiği yeni romantik komedisi "Good Sex" filminin çekimlerinde dikkatleri üzerine çekti. New York sokaklarında gerçekleşen çekimlerde görüntülenen Portman, karakterine uygun, rahat ama aynı zamanda oldukça şık bir kombinle hayranlarının beğenisini topladı.