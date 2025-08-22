Nesrin Cavadzade'nin leopar bikinisi ve metal halkalı mayosu mercek altında!
Stil sahibi ve iddialı seçimleriyle her zaman adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla plaj modasına yön vermeye devam ediyor. Son olarak oyucunun leopar desenli bikinisi ve metal halkalı mayosunu mercek altına aldık..
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Cavadzade, tatil için Bodrum’a gitti. Sevimli köpeğiyle birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkaran oyuncu, bu anları paylaşmayı da ihmal etmedi.
Nesrin Cavadzade,zamansız leopar desenli bikinisi ve modern metal halka detaylı mayosuyla dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü ismin, 3,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında paylaştığı bikinili tatil pozları, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok yorum ve beğeni aldı. Cavadzade'nin bikini ve mayosunu mercek altına aldık...
Mirage Azoré Mayo
3.800 TL