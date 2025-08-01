Nesrin Cavadzade'nin Mısır kombinleri mercek altında!

Stiliyle her zaman adından söz ettiren başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade'nin son rotası Mısır oldu. Cavadzade'nin şık kombinlerini mercek altına aldık...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Nesrin Cavadzade'nin Mısır kombinleri mercek altında! - Resim : 1

 42 yaşındaki başarılı oyuncu Nesrin Cevadzade, aynı dizide rol aldığı Pamir Pekin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Nesrin Cavadzade'nin Mısır kombinleri mercek altında! - Resim : 2

Meslektaşı Pamir Pekin ile ilişkisine son veren Nesrin Cavadzade, Mısır'a gitti.

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Nesrin Cavadzade'nin Mısır kombinleri mercek altında! - Resim : 3

Sosyal medyada paylaşımlar yapan oyuncunun kombinlerini ve markalarını sizler için bulduk...

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Nesrin Cavadzade'nin Mısır kombinleri mercek altında! - Resim : 4

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19.400 TL