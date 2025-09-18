New York Moda Haftası İlkbahar/ Yaz 2026: Defilelerden öne çıkan moda trendleri
New York Moda Haftası, 2026 İlkbahar/Yaz sezonu için moda dünyasının rotasını belirledi. Podyumlara bu kez sadece giysiler değil, aynı zamanda doğaya dönüş ve modern yaşamın karmaşasından kaçış arayışı hâkim oldu. Defilelerden önce çıkan trendleri sizler için derledik...
New York Moda Haftası'nda İlkbahar-Yaz 2026 sezonu başladı. İşte 11-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen defilelerden önce çıkan trendler...
ZEBRA VE LEOPAR
2026 İlkbahar/Yaz sezonunda Sergio Hudson'un bu sezonki koleksiyonu, hayvan desenlerinin sadece bir trend değil, aynı zamanda modern zarafetin ve cesur ifadenin bir sembolü olabileceğini gösterdi. Bu hayvan desenleri, takımlar, mini elbiseler ve dramatik gece elbiselerinde kullanıldı.
PUANTİYELER MODA
Puantiyeler, New York podyumlarının en çok konuşulan deseni oldu. Khaite'nin romantik ve modern dokunuşuyla başlayan bu trend, Christian Siriano'nun cesur ve dramatik yorumuyla farklı bir boyuta taşındı.
YÜKSELEN YAKALAR VE BOMBER CEKETLER
New York podyumları, 2026 İlkbahar/Yaz sezonunda bomber ceketlere yepyeni bir soluk getirdi. Yüksek yaka detayı, bu sportif parçayı modern bir statü sembolüne dönüştürdü. Tibi'nin hafif ve gündelik modelleri ise bu trendin her tarza uyum sağlayabileceğini gösterdi. Bu akım, haki ve lacivert tonlardaki trençkotlarda da yer alarak hem işlevselliği hem de estetiği buluşturdu.