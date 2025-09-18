New York Moda Haftası İlkbahar/ Yaz 2026: Defilelerden öne çıkan moda trendleri

YÜKSELEN YAKALAR VE BOMBER CEKETLER

New York podyumları, 2026 İlkbahar/Yaz sezonunda bomber ceketlere yepyeni bir soluk getirdi. Yüksek yaka detayı, bu sportif parçayı modern bir statü sembolüne dönüştürdü. Tibi'nin hafif ve gündelik modelleri ise bu trendin her tarza uyum sağlayabileceğini gösterdi. Bu akım, haki ve lacivert tonlardaki trençkotlarda da yer alarak hem işlevselliği hem de estetiği buluşturdu.