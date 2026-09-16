New York Moda Haftası: İlkbahar/Yaz 2027 Carolina Herrera defilesi

80'LER PODYUMU

İmza Beyaz Gömleklerin Dönüşümü: Herrera stilinin vazgeçilmezi olan keskin hatlı beyaz gömlekler, bu sezon hacimli kollar, dökümlü detaylar ve cesur yaka kesimleriyle akşam şıklığına adapte ediliyor.

Canlı ve Doygun Renk Paleti: 80’lerin enerjisini yansıtan fuşya, canlı sarı, elektrik mavisi ve kobalt tonları; çiçek desenleri ve puantiyelerle bir araya geliyor.

Hacim ve Drape Sanatı: Kat kat tüller, iddialı omuz kesimleri ve belde dramatik bir silüet yaratan devasa fiyonklar podyumun ritmini belirliyor.