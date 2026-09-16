New York Moda Haftası: İlkbahar/Yaz 2027 Carolina Herrera defilesi

New York Moda Haftası’nın podyumu, moda tarihine kazınan özel bir dönüm noktasına şahitlik etti. Kuruluşunun 45. yılını kutlayan Carolina Herrera, İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonuyla markanın genlerine kazınmış olan 80’lerin gösterişli, cesur ve büyüleyici atmosferine geri döndü.

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New York Moda Haftası: İlkbahar/Yaz 2027 Carolina Herrera defilesi - Resim : 1

Kreatif direktör Wes Gordon, bu özel yıl dönümünde kurucu Carolina Herrera’nın imza kodlarını unutmadan bugünün dinamik gardırobuna kusursuz bir şekilde entegre etmeyi başarıyor. 

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New York Moda Haftası: İlkbahar/Yaz 2027 Carolina Herrera defilesi - Resim : 2

Sonuç; canlı renkler, feminen silüetler ve en önemlisi giyinmenin kendisinden duyulan saf bir keyif üzerine kurulu göz alıcı bir podyum şovu.

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New York Moda Haftası: İlkbahar/Yaz 2027 Carolina Herrera defilesi - Resim : 3

Carolina Herrera’nın 1980’lerde podyuma taşıdığı heykelimsi formlar ve cüretkar hacimler, Wes Gordon’ın modern vizyonuyla yeniden yorumlanıyor. Koleksiyonda öne çıkan detaylar, markanın köklü mirasını geleceğe taşıyor.

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New York Moda Haftası: İlkbahar/Yaz 2027 Carolina Herrera defilesi - Resim : 4

80'LER PODYUMU

İmza Beyaz Gömleklerin Dönüşümü: Herrera stilinin vazgeçilmezi olan keskin hatlı beyaz gömlekler, bu sezon hacimli kollar, dökümlü detaylar ve cesur yaka kesimleriyle akşam şıklığına adapte ediliyor.
Canlı ve Doygun Renk Paleti: 80’lerin enerjisini yansıtan fuşya, canlı sarı, elektrik mavisi ve kobalt tonları; çiçek desenleri ve puantiyelerle bir araya geliyor.
Hacim ve Drape Sanatı: Kat kat tüller, iddialı omuz kesimleri ve belde dramatik bir silüet yaratan devasa fiyonklar podyumun ritmini belirliyor.