New York Moda Haftası: İlkbahar/Yaz 2027 Carolina Herrera defilesi
New York Moda Haftası’nın podyumu, moda tarihine kazınan özel bir dönüm noktasına şahitlik etti. Kuruluşunun 45. yılını kutlayan Carolina Herrera, İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonuyla markanın genlerine kazınmış olan 80’lerin gösterişli, cesur ve büyüleyici atmosferine geri döndü.
Kreatif direktör Wes Gordon, bu özel yıl dönümünde kurucu Carolina Herrera’nın imza kodlarını unutmadan bugünün dinamik gardırobuna kusursuz bir şekilde entegre etmeyi başarıyor.
Sonuç; canlı renkler, feminen silüetler ve en önemlisi giyinmenin kendisinden duyulan saf bir keyif üzerine kurulu göz alıcı bir podyum şovu.
Carolina Herrera’nın 1980’lerde podyuma taşıdığı heykelimsi formlar ve cüretkar hacimler, Wes Gordon’ın modern vizyonuyla yeniden yorumlanıyor. Koleksiyonda öne çıkan detaylar, markanın köklü mirasını geleceğe taşıyor.
80'LER PODYUMU
İmza Beyaz Gömleklerin Dönüşümü: Herrera stilinin vazgeçilmezi olan keskin hatlı beyaz gömlekler, bu sezon hacimli kollar, dökümlü detaylar ve cesur yaka kesimleriyle akşam şıklığına adapte ediliyor.
Canlı ve Doygun Renk Paleti: 80’lerin enerjisini yansıtan fuşya, canlı sarı, elektrik mavisi ve kobalt tonları; çiçek desenleri ve puantiyelerle bir araya geliyor.
Hacim ve Drape Sanatı: Kat kat tüller, iddialı omuz kesimleri ve belde dramatik bir silüet yaratan devasa fiyonklar podyumun ritmini belirliyor.