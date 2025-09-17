New York Moda Haftası'nda Michael Kors 2026 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu: Çöl ve Kaçış

New York Moda Haftası'nın resmi açılışını yapan Michael Kors, bu sezon bizlere bir koleksiyondan çok daha fazlasını sundu: Bir davetiye ve bir kaçış daveti. Modanın sıkça başvurduğu 'kaçış' temasını, Kors'un ellerinde çok daha samimi ve insana dokunan bir hale geldi...