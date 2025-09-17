New York Moda Haftası'nda Michael Kors 2026 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu: Çöl ve Kaçış
New York Moda Haftası, bu sezon global lüksün efsanevi ismi Michael Kors'un defilesiyle sükuneti ve kaçışı yeniden tanımladı. Markanın 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, 'Çöl ve Kaçış' temasıyla, karmaşık şehir hayatından uzaklaşıp doğanın yalın ve güçlü estetiğine sığınma arzusunu gözler önüne serdi.
New York Moda Haftası'nın resmi açılışını yapan Michael Kors, bu sezon bizlere bir koleksiyondan çok daha fazlasını sundu: Bir davetiye ve bir kaçış daveti. Modanın sıkça başvurduğu 'kaçış' temasını, Kors'un ellerinde çok daha samimi ve insana dokunan bir hale geldi...
Kors'un tercihi Tribeca'daki Terminal Warehouse'da kurulu, kaktüslerle bezeli bir çöl bahçesi oldu. Dev pencerelerden süzülen altın rengi ışık, adeta bir gün batımı manzarası yaratarak defileye eşsiz bir atmosfer kattı.
Michael Kors'un defilesi, adeta bir seyahat günlüğü niteliği taşıyordu. Fas'ın sıcak renklerinden Utah'ın uçsuz bucaksız manzaralarına, Norveç'in sakinliğinden Amerikan Batısı'nın özgür ruhuna uzanan yolculukların biriktirdiği hikayeler, podyumda tek tek hayat buldu. İncecik sarouel pantolonlarla tamamlanan özel dikim ceketler, beline bağlanan uzun kemerlerle hareketlenen şeffaf katmanlar ve uçuşan püsküllerle zenginleştirilen nötr tonlar, aynı anda hem dinlendirici hem de çarpıcı bir etki yarattı. Bu koleksiyon, sessiz lüksün rahatlıkla harmanlandığı, modern ve sofistike bir yaşam önerisiydi.
Koleksiyonun açılışındaki en dikkat çekici detay, büyük bir kolyenin altına ustaca gizlenmiş deri bir cüzdan taşıyan modeldi. Seyahatin pratikliğini ve gündelik ruhunu podyuma taşıyan bu yaratıcı dokunuş, tasarımların temel felsefesini ortaya koyuyordu.