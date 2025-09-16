Ofiste giyebileceğiz 14 kalem etek ve kombin önerileri

Eğer yaz giyimi; tatil için ideal elbiseler ve hafif poplin pantolonlar gibi havadar ve ince parçalarla ilgiliyse, sonbahar ise yapılandırılmış, şık ve klasik gardırop öğelerine dönüşü müjdeler. Bu yılın alışveriş listelerinin başında ise kalem etek geliyor.

Geleneksel olarak ofis giyimiyle özdeşleşen bu siluet, bu sezon modern bir geri dönüş yaşıyor; yeniden yorumlanan oranlar, zengin dokular ve özenli stil kombinleri sayesinde.

Pinterest @fashionskm