Ofiste giyebileceğiz 14 kalem etek ve kombin önerileri
Zamansız bir parça olan kalem etek, bu sezon çok daha modern ve çeşitli formlarda karşımıza çıkıyor. Klasik ofis stilinin ötesine geçen kalem etekler, doğru parçalarla birleştiğinde hem günlük hayatta hem de özel davetlerde rahatlıkla tercih edilebiliyor. Ofiste giyebileceğiz 14 kalem etek ve kombin önerilerine göz atabilirsiniz...
Eğer yaz giyimi; tatil için ideal elbiseler ve hafif poplin pantolonlar gibi havadar ve ince parçalarla ilgiliyse, sonbahar ise yapılandırılmış, şık ve klasik gardırop öğelerine dönüşü müjdeler. Bu yılın alışveriş listelerinin başında ise kalem etek geliyor.
Geleneksel olarak ofis giyimiyle özdeşleşen bu siluet, bu sezon modern bir geri dönüş yaşıyor; yeniden yorumlanan oranlar, zengin dokular ve özenli stil kombinleri sayesinde.
Pinterest @fashionskm
Miu Miu’dan Toteme’e kadar pek çok moda markası, klasik eteğe daha modern ve iddialı bir yaklaşım getiriyor; kalem etekleri şık bomber ceketler, kalın örgüler ve uzun çizmelerle kombinliyorlar. Aynı zamanda üniversite tarzına yakın bir stil de geri dönüyor: Loafer ve çorap ikilileri, zarif hırkalar ve ütülü gömlekler, kalem eteğe okul sezonuna uygun bir preppy (temiz ve düzenli) hava katıyor.
Pinterest @sherryjsph
Bu sonbahar, kalem etekleri daha cesur ve doygun tonlarda göreceğiz—ton sür ton kombinler ya da yumuşak nötr renklerle eşleştirmek için ideal. En iyi kalem etek kombinleri ise özenli ama aşırı süslü olmayan, şık ama trendlere körü körüne bağlı görünmeyen stiller sunar.
Pinterest @sallyb_zadeh
1. Profesyonel ve Şık Ofis Stili
Klasik bir görünüm yaratmak isteyenler için mükemmel bir kombin.
Kalem Etek: Yüksek bel, diz hizasında koyu renk (siyah, lacivert veya gri) bir kumaş kalem etek.
Üst: İpek veya saten dokulu, zarif bir bluz veya düz renk bir gömlek.
Ceket: Etek rengiyle uyumlu, omuzları oturan bir blazer ceket.
Ayakkabı: Sivri burunlu topuklu ayakkabılar veya zarif stiletto'lar.
Aksesuar: Sade bir kolye ve şık bir deri çanta.
Pinterest @brinleemonettee