O’nu mutlu edecek tüm modeller İLVİ’de!

%30 büyük kış indirimine ek Sevgililer Günü’ne özel %10 indirim kampanyası ile birbirinden şık tasarımlar ve seçenekleriyle İLVİ; ayakkabı, çanta ve deri ceket tasarımları ile şık ve zarif hediye alternatifleri sunuyor…

Sevgilinizi bu Sevgililer Günü’nde de mutlu etmeye ne dersiniz? İLVİ’nin daha güçlü, özel ve rahat hissettiren tasarımları ile O’nu şımartın!

Şık bir ayakkabı, çanta, deri ceket! Şık ve göz alıcı İLVİ tasarımları ile O’na olan aşkınızı ve sevginizi bir kez daha yineleyin. Modayı ve trendleri yansıtan bot ve çizmelerden spor ayakkabılara, cüzdanlardan kemerlere, çantalardan, ceketlere Sevgililer Günü hediyesi için kadın ve erkeklere İLVİ, birbirinden zarif hediyeler sunuyor. %30 büyük kış indirimine ek Sevgililer Günü’ne özel %10 indirim kampanyası ile İLVİ; O’nu mutlu edecek, ayakkabı, çanta ve deri ceket tasarımları ile şık ve zarif hediye alternatifleri sunuyor…

Sevgililer Günü'nde hayatınızdaki en özel insanın yüzünü, konforlu ve lüks çizgileri ile İLVİ, ayakkabı, çanta ve deri ceket tasarımlarıyla güldürebilirsiniz.

Kışın soğuk günlerinde örgü detaylı malzemelerle tasarlanan aksesuar detaylarla birlikte, puf modeller, tüylü terlik ve sandaletler, havlu modeller, zincir detaylı ayakkabılar, western tarzını yansıtan çizme ve botlar sevgilinizin kalbini ısıtırken şıklığını tamamlıyor.

Çanta, ceket ve aksesuarlar ise, şıklığı hediye etmek isteyeceğiniz diğer hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Kemerler, cüzdanlar ve aksesuarlar da erkekler için hediye seçenekleri olarak ön sırada yer alıyor.

Zarif olduğu kadar konfor da sunan topuklu botlar, boy boy çizmeler, stilettolar, spor ayakkabılar, çantalar ve deri ceketler ile İLVİ, ideal hediye alternatifleri sunuyor.

Yüksek doz konforuyla ne stilinden ne de rahatından ödün vermeyenlerin favorisi İLVİ, birbirinden farklı modellerinin yanı sıra, Sevgililer Günü’ne özel kampanyası ile de mağazaları ve www.ilvi.com’da sizi bekliyor.

Sezon koleksiyonlarına göre tasarlanan el yapımı, hakiki deri tasarımlarla, en titiz ellerden geçerek moda dünyası ile buluşan İLVİ ile modayı hisset!