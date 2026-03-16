Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Öne çıkan kırmızı halı görünümleri

Hollywood’un en prestijli gecesi olan Oscar Ödülleri her yıl olduğu gibi sezonun en görkemli kırmızı halı seremonisiyle başladı. Yaklaşık 275 metre uzunluğundaki platformun kurulumu 400 kişilik bir ekibin binlerce saatlik emeğiyle tamamlanırken, ortaya çıkan görsel şölen yine moda tarihine geçecek nitelikteydi. Sezon geneline yayılan "Eski Hollywood İhtişamı" teması final gecesinde de etkisini sürdürdü; Altın Küre ve Aktör Ödülleri’nde (SAG) öne çıkan 1920’li ve 30’lu yılların modern yorumları, Oscar kırmızı halısında doruk noktasına ulaştı.



Gecenin stil notlarında dramatik silüetler ön plandaydı. Sarah Burton imzalı Givenchy tasarımıyla Elle Fanning ve Mckenna Grace gösterişli kabarık elbiseleriyle dikkat çekerken; Teyana Taylor, Nicole Kidman ve Demi Moore tüy ve püskül detaylı tercihleriyle nostaljik bir şıklık sergiledi. Oyunculuk kategorilerinde yarışan Jessie Buckley, Kate Hudson ve Emma Stone sezon boyunca sürdürdükleri stil başarısını Oscar gecesinde de yinelerken; erkek modasında Pedro Pascal, Michael B. Jordan ve Timothée Chalamet modern ve özenli seçimleriyle öne çıkan isimler oldu.



İşte 2026 Oscar Ödülleri’nin öne çıkan kırmızı halı görünümleri...