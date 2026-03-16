Oscar sonrası şıklık: 2026 Vanity Fair davetinden öne çıkan görünümler

2026 ödül sezonu, Oscar ödül töreninin ardından düzenlenen geleneksel 'Vanity Fair Oscar Partisi' ile sona erdi. Los Angeles County Sanat Müzesi'nde gerçekleşen bu davet, sinema ve moda dünyasının önde gelen isimlerini sezonun son büyük buluşmasında bir araya getirdi. Gecede, Love Story dizisindeki rolüyle örtüşen bir tercih yapan Sarah Pidgeon, Calvin Klein Collection imzalı bir slip elbise giydi. Sarah Paulson, keskin omuz hatlarına sahip Matières Fécales tasarımıyla, Kaia Gerber ise Sarah Burton imzalı kırmızı kadife Givenchy elbisesiyle davete katıldı.

Moda haftalarının yansımalarının hissedildiği gecede Emily Ratajkowski, Londra’da sergilenen bir Conner Ives tasarımı; Kim Kardashian ise Milano podyumlarından gelen Gucci imzalı bir görünüm tercih etti. Zoe Saldaña şeffaf dantel detaylı Saint Laurent elbisesiyle, Bella Hadid ise özel yapım iki parçalı Prada tasarımıyla geceye eşlik etti. Teyana Taylor ise zarif bir Chanel slip elbisesiyle yer alarak sezonun stil duruşunu tamamladı.

