Özge Ulusoy 'bob kesim' trendine uydu
Geçtiğimiz haftalarda dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen ünlü manken Özge Ulusoy, imaj değişikliğine gitti. Yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestiren Ulusoy, yeni imajını da sosyal medya hesabından yayınladı.
Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Ünlü isim son olarak yeni imajıyla adından söz ettirdi.
"BOB TRENDİNİ KAÇIRAMAZDIK"
Yıllardır saçlarını uzun kullanan Özge Ulusoy, kısacık kestirdi. Yeni imajını sosyal medya hesabından yayınlayan Ulusoy, "Bob trendini kaçıramazdık" ifadelerini kullandı.