Pandora’dan yeni koleksiyon

Her stile uyum sağlayan yeni koleksiyonda Gül Yapraklı Halka Bileklik ve Gül Yapraklı Çivi Küpe, 925 ayar gümüş kullanılarak elde tamamlandı. Işıltılı Çift Halo Yüzük, Gül Yapraklı Yüzük ve Işıltılı Üç Bantlı Yüzük ise koleksiyonda yer alan diğer tasarımlardan.

Pandora'nın Kreatif Direktörleri Francesco Terzo ve A. Filippo Ficarelli de koleksiyona dair; “Gül motifi koleksiyonda, yeni ve zor zamanlarda bile büyümenin ve gelişmenin gücünü temsil ediyor. Gülün geometrik şekli estetik açıdan Pandora Timeless koleksiyonunun klasik ve çağdaş görsel dilini tamamlıyor.” açıklamasını yapıyor.

Ayrıca yeni koleksiyondaki mücevherler, set olarak ya da farklı mücevherler ile birlikte kullanılabiliyor.