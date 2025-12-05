Pantone 2026 yılının rengini duyurdu: Cloud Dancer

Pantone, 2026 yılı için “Yılın Rengi” olarak Cloud Dancer (PANTONE 11-4201) adlı tonunu seçti.

SADELEŞMEYE ALAN AÇAN RENK: CLOUD DANCER

Bu yumuşak, gökyüzünü anımsatan beyaz ton, karmaşık ve gürültülü dünyada dinginlik, netlik ve yenilenme vaadi sunuyor. Pantone’ye göre Cloud Dancer, zihni rahatlatıp odaklanmayı kolaylaştıran; yaratıcılığa, iç huzura ve sadeleşmeye alan açan bir renk.

Cloud Dancer; 2025’in Mocha Mousse, 2024’ün Peach Fuzz ve 2023’ün Viva Magenta seçimlerini takip ediyor. Pantone ekibi; yaşam tarzı trendlerini, sinema ve müzik dünyasını, seyahat eğilimlerini ve daha birçok unsuru inceleyerek renk seçimini yapıyor.

CLOUD DANCER HANGI ÜRÜNLERDE YER ALACAK?

Pantone’un 11-4201 koduyla tanımladığı Cloud Dancer, 2025 sonu ve 2026 yılı boyunca pek çok üründe kullanılacak. Bunlar arasında:

-Uluslararası pazarlara sunulacak yeni bir Motorola telefonu

-Bulut şeklinde biçimlendirilebilen yeni bir Play-Doh rengi

-Post-it’in yaklaşan “Neutrality Collection” serisine ait yeni bir ton

Pantone, 2000 yılından bu yana yılın rengini seçiyor ancak ilk kez bir beyaz tonu bu unvana kavuşuyor. Enstitü, bu seçimle renk üzerine yeni bir tartışma alanı yaratmayı hedefliyor. Cloud Dancer’ın klasik, soğuk beyazlardan farklı olarak daha hafif, daha oyunbaz ve daha yumuşak bir beyaz olması dikkat çekiyor.