Paris Moda Haftası açılışında Julie Kegels rüzgarı: Gürültüsüz şıklık

Son iki yıldır Paris kulislerinde adı fısıltıyla değil, büyük bir heyecanla anılan bir isim var: Julie Kegels. Pazartesi akşamı sergilediği kusursuz Sonbahar-Kış 2026/27 koleksiyonu, bu beklentinin neden bu kadar yüksek olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.