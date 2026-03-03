Paris Moda Haftası açılışında Julie Kegels rüzgarı: Gürültüsüz şıklık
Paris Moda Haftası, moda dünyasının kalbinin attığı o büyülü atmosferine bu kez genç yeteneklerin ve kadın tasarımcıların damga vurduğu bir pazartesi ile 'merhaba' dedi. Belçikalı yükselen yıldız Julie Kegels’in ayakta alkışlanan defilesini yakından inceliyoruz...
Paris Moda Haftası, podyumlara taze bir soluk getiren genç yeteneklerin ve kadın tasarımcıların damga vurduğu büyüleyici bir pazartesi ile kapılarını araladı.
Son iki yıldır Paris kulislerinde adı fısıltıyla değil, büyük bir heyecanla anılan bir isim var: Julie Kegels. Pazartesi akşamı sergilediği kusursuz Sonbahar-Kış 2026/27 koleksiyonu, bu beklentinin neden bu kadar yüksek olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.
Julie Kegels'in terzilikteki ustalığı ise tartışılmaz: Özellikle kolların omuzlardan düşecekmiş gibi durduğu, kasıtlı olarak uzun kesilmiş o nefes kesici kruvaze ceketler, sezonun en ikonik parçalarından biri olmaya aday.
Podyumda adımlayan modellerin şıklığı, dantel çizmeler ve tırtıklı kenar detaylarıyla zenginleşen yüksek topuklularla tamamlanıyordu. Ayakkabıların bilek kısmındaki asimetrik yarıklar, görünüme aykırı ve çekici bir dokunuş katarken; tek askı detayıyla elde taşınan çantalar, hafif eğimli duruşlarıyla alışılagelmişin dışında bir aksesuar tavrı sergiliyordu.