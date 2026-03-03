Paris Moda Haftası açılışında Julie Kegels rüzgarı: Gürültüsüz şıklık

Paris Moda Haftası, moda dünyasının kalbinin attığı o büyülü atmosferine bu kez genç yeteneklerin ve kadın tasarımcıların damga vurduğu bir pazartesi ile 'merhaba' dedi. Belçikalı yükselen yıldız Julie Kegels’in ayakta alkışlanan defilesini yakından inceliyoruz...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 4
Paris Moda Haftası açılışında Julie Kegels rüzgarı: Gürültüsüz şıklık - Resim : 1

Paris Moda Haftası, podyumlara taze bir soluk getiren genç yeteneklerin ve kadın tasarımcıların damga vurduğu büyüleyici bir pazartesi ile kapılarını araladı.

2 / 4
Paris Moda Haftası açılışında Julie Kegels rüzgarı: Gürültüsüz şıklık - Resim : 2

Son iki yıldır Paris kulislerinde adı fısıltıyla değil, büyük bir heyecanla anılan bir isim var: Julie Kegels. Pazartesi akşamı sergilediği kusursuz Sonbahar-Kış 2026/27 koleksiyonu, bu beklentinin neden bu kadar yüksek olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

3 / 4
Paris Moda Haftası açılışında Julie Kegels rüzgarı: Gürültüsüz şıklık - Resim : 3

Julie Kegels'in terzilikteki ustalığı ise tartışılmaz: Özellikle kolların omuzlardan düşecekmiş gibi durduğu, kasıtlı olarak uzun kesilmiş o nefes kesici kruvaze ceketler, sezonun en ikonik parçalarından biri olmaya aday.

4 / 4
Paris Moda Haftası açılışında Julie Kegels rüzgarı: Gürültüsüz şıklık - Resim : 4

Podyumda adımlayan modellerin şıklığı, dantel çizmeler ve tırtıklı kenar detaylarıyla zenginleşen yüksek topuklularla tamamlanıyordu. Ayakkabıların bilek kısmındaki asimetrik yarıklar, görünüme aykırı ve çekici bir dokunuş katarken; tek askı detayıyla elde taşınan çantalar, hafif eğimli duruşlarıyla alışılagelmişin dışında bir aksesuar tavrı sergiliyordu.