Paris Moda Haftası: Chanel defilesinin ön sıra yıldızları

Tasarımcı Matthieu Blazy, Chanel için hazırladığı 2026-2027 Sonbahar-Kış koleksiyonunu Paris’te tanıttı. Markanın imzası olan tüvit kumaşlar ve etek-ceket takımları, Blazy’nin modern dokunuşlarıyla yeniden yorumlandı.

Defile mekanı olarak seçilen Grand Palais, dev vinçlerin yer aldığı şık bir inşaat alanına dönüştürüldü. Mekanın ruhunu ön plana çıkaran bu konsept, Blazy’nin daha önce New York’taki bir metro istasyonunda gerçekleştirdiği sunumu anımsattı.

Chanel’in ön sırası, moda ve sinema dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Yeni küt saç kesimi ve transparan detaylı tasarımıyla dikkat çeken Margot Robbie’nin yanı sıra, markanın klasik çizgisini file detaylı modern bir takımla harmanlayan Jennie Kim ön plandaydı. Bu isimlere eşlik eden Oprah Winfrey, Kylie Minogue, Teyana Taylor ve Olivia Dean gibi yıldızlar da Chanel tasarımlarıyla davetteki yerlerini aldı.



İşte Chanel 2026-2027 Sonbahar-Kış defilesini ön sıradan izleyen isimler ve dikkat çeken görünümleri...







