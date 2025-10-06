Paris Moda Haftası Chloé SS 2026 defilesi: Bohem tutkunları bir arada

Paris Moda Haftası'nda 2026 İlkbahar/Yaz kreasyonları tanıtılırken; ünlü isimlerin sergilediği ön sıra görünümlerini de en az defile kadar merak ediliyor... Chloé SS 2026 defilesindeki ünlüleri mercek altına aldık!

Aybüke Sengir

Claudia Schiffer

2026 sezonunun hazır giyim koleksiyonlarına adanmış moda etkinliği, bir dizi defile ve göz alıcı sunumlarla podyumlara geri döndü. Chloé, her zamanki gibi defilelere bohem şıklığı katıyor. İşte Paris Moda Haftası’nda Chloé SS 2026 defilesindeki yıldız isimlerin ön sıra stilleri...

Liv Tyler, Claudia Schiffer

Claudia Schiffer

Aimee Lou Wood

Liv Tyler, Claudia Schiffer

Paris Moda Haftası Chloé SS 2026 defilesi: Bohem tutkunları bir arada - Resim : 4

Aimee Lou Wood 