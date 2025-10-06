Paris Moda Haftası Chloé SS 2026 defilesi: Bohem tutkunları bir arada

2026 sezonunun hazır giyim koleksiyonlarına adanmış moda etkinliği, bir dizi defile ve göz alıcı sunumlarla podyumlara geri döndü. Chloé, her zamanki gibi defilelere bohem şıklığı katıyor. İşte Paris Moda Haftası’nda Chloé SS 2026 defilesindeki yıldız isimlerin ön sıra stilleri...