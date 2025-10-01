Paris Moda Haftası defilelerinde en iyi ünlü görünümleri
Dün resmen başlayan ve 7 Ekim'e kadar sürecek olan Paris Moda Haftası, yine tüm dünyanın gözünü kendine çevirdi. Podyumlarda moda devlerinin en yeni kreasyonları sergilenirken, ön sıralar da adeta bir kırmızı halı şölenine dönüştü.
1 / 9
Moda Haftası, sadece tasarımlara değil, ünlü isimlerin birbirinden çarpıcı sokak ve defile stillerine de ev sahipliği yapıyor. Paris Moda Haftası defilelerine Madonna'dan Zendaya'ya, Emma Stone'dan Kate Moss'a kadar pek çok ünlü isim akın etti...
2 / 9
Madonna
3 / 9
Emma Stone
4 / 9
Lisa