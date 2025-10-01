Paris Moda Haftası defilelerinde en iyi ünlü görünümleri

Moda Haftası, sadece tasarımlara değil, ünlü isimlerin birbirinden çarpıcı sokak ve defile stillerine de ev sahipliği yapıyor. Paris Moda Haftası defilelerine Madonna'dan Zendaya'ya, Emma Stone'dan Kate Moss'a kadar pek çok ünlü isim akın etti...