Paris Moda Haftası’nda Balmain defilesini ön sıradan izleyen yıldızlar

Paris Moda Haftası'ndan İlkbahar/Yaz 2026 Balmain defilesi gerçekleşti. Hande Erçel, defileyi Cara Delevingne, Taylor Hill ve Anitta gibi yıldızlarla izledi.

Aybüke Sengir

Paris Moda Haftası’nda Balmain defilesini ön sıradan izleyen yıldızlar - Resim : 1

Paris Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonlarının sergilendiği görkemli şovlara sahne olmaya devam ediyor. Haftanın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Balmain defilesi ise sadece podyumdaki tasarımlarıyla değil, ön sıradaki konuk listesiyle de moda tarihine geçti. İşte ön sıradan izleyen isimler ve kıyafet tercihleri...

Paris Moda Haftası’nda Balmain defilesini ön sıradan izleyen yıldızlar - Resim : 2

Hande Erçel

Paris Moda Haftası’nda Balmain defilesini ön sıradan izleyen yıldızlar - Resim : 3

Cara Delevingne

Paris Moda Haftası’nda Balmain defilesini ön sıradan izleyen yıldızlar - Resim : 4

Taylor Hill