Paris Moda Haftası’nda Balmain defilesini ön sıradan izleyen yıldızlar
Paris Moda Haftası'ndan İlkbahar/Yaz 2026 Balmain defilesi gerçekleşti. Hande Erçel, defileyi Cara Delevingne, Taylor Hill ve Anitta gibi yıldızlarla izledi.
Paris Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonlarının sergilendiği görkemli şovlara sahne olmaya devam ediyor. Haftanın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Balmain defilesi ise sadece podyumdaki tasarımlarıyla değil, ön sıradaki konuk listesiyle de moda tarihine geçti. İşte ön sıradan izleyen isimler ve kıyafet tercihleri...
Hande Erçel
Cara Delevingne
Taylor Hill