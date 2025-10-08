Paris Moda Haftası Miu Miu 2026 İlkbahar/Yaz defilesi: Ünlülerin ön sıra tarzı

Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulan anlarından biri, Miuccia Prada’nın dehasıyla şekillenen Miu Miu İlkbahar/Yaz 2026 Koleksiyonu oldu. Miu Miu, podyumu salt bir defile alanından çıkarıp, kadınların görünmez emeğine, günlük mücadelelerine ve karşılaştıkları zorluklara adanmış bir sanat platformuna dönüştürdü. Bu koleksiyon, sadece trendleri değil, toplumsal bilinci de yeniden yazıyor.