Paris Moda Haftası'nda Uma Wang Sonbahar/Kış 2026-2027: Kumaşın sanatı
Uma Wang, Paris Moda Haftası'ndaki yeni koleksiyonuyla izleyiciyi bir opera binasının kapısındaki estetik bekleme anına götürüyor. Tasarımcı, mimari formları ve yaşanmışlık hissi veren dokuları çabasız bir zarafetle podyuma taşıyor...
Paris Moda Haftası kapsamında 5 Mart 2026’da yeni koleksiyonunu sunan Uma Wang, bu sezon izleyiciyi bir opera binasının kapısındaki zarif bir bekleyiş anına davet ediyor. Vaktinin büyük kısmını İtalya’nın Verona kentinde geçiren tasarımcı, antik Roma amfitiyatrosunun atmosferinden ilham alıyor ve kıyafetlerin performans öncesi son bir dokunuşla şekillendiği o en doğal anları podyuma taşıyor.
MİMARİ FORMLAR VE DOKULARIN HİKAYESİ
Koleksiyonun temelini, sert maskülen terzilik ile yumuşak feminen detayların dengesi oluşturuyor. Binaların geometrik hatlarını anımsatan kare ve dikdörtgen kalıplar, Wang’in tasarımlarında yumuşak bir duruş sergiliyor. En sade düz kesim elbiselerde bile göze çarpan heykelsi drapeler, tasarımcının malzeme üzerindeki hakimiyetini kanıtlıyor.
YAŞANMIŞLIK HİSSİ
Uma Wang’in imzası haline gelen "yaşanmışlık hissi", keten, yün ve jakarlı kumaş seçimlerinde de belirginleşiyor. Toprak tonları, derin kahveler ve bejlerin hakim olduğu mat palete, dokunsal derinliği yüksek zengin yüzeyler ve ışıltılı brokar kumaşlar eşlik ediyor.
GÜNLÜK ŞIKLIK VE AKSESUARLAR
Koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında dökümlü sırt detaylarına sahip kısa ceketler, yüksek belli havuç pantolonlar ve kadınsı formlara göre yeniden yorumlanmış oversize takımlar yer alıyor. Silüetler; Detaj takıları, Rigards gözlükleri ve Horisaki tasarımı küçük bowling şapkalarıyla tamamlanıyor.