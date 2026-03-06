Paris Moda Haftası'nda Uma Wang Sonbahar/Kış 2026-2027: Kumaşın sanatı

Paris Moda Haftası kapsamında 5 Mart 2026’da yeni koleksiyonunu sunan Uma Wang, bu sezon izleyiciyi bir opera binasının kapısındaki zarif bir bekleyiş anına davet ediyor. Vaktinin büyük kısmını İtalya’nın Verona kentinde geçiren tasarımcı, antik Roma amfitiyatrosunun atmosferinden ilham alıyor ve kıyafetlerin performans öncesi son bir dokunuşla şekillendiği o en doğal anları podyuma taşıyor.