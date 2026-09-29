Anasayfa Moda Paris Moda Haftası'nda ünlü geçidi: Jane Fonda, Kendal Jenner, Eva Longoria aynı podyumda
Paris Moda Haftası'nda ünlü geçidi: Jane Fonda, Kendal Jenner, Eva Longoria aynı podyumda
Paris Moda Haftası kapsamında dün gerçekleşen görkemli defile, dünya çapındaki yıldızların katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Moda dünyasının kalbinin attığı organizasyonda; Kendall Jenner, Jane Fonda, Eva Longoria, Viola Davis ve Andie MacDowell gibi dünyaca ünlü isimler aynı podyumu paylaşarak nefes kesen bir şov sergiledi.
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Dün Fransa'nın başkentinde Place Joffre'da Paris Moda Haftası kapsamında "Değerinizi İfade Edin" gösterisi düzenlendi. Defilede, hem podyumdan hem de beyazperdeden tanınan birçok ünlü isim yürüdü. İşte ikonik anlar...
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Cara Delevingne
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Heidi Klum
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Jane Fonda