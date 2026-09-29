Paris Moda Haftası'nda ünlü geçidi: Jane Fonda, Kendal Jenner, Eva Longoria aynı podyumda

Paris Moda Haftası kapsamında dün gerçekleşen görkemli defile, dünya çapındaki yıldızların katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Moda dünyasının kalbinin attığı organizasyonda; Kendall Jenner, Jane Fonda, Eva Longoria, Viola Davis ve Andie MacDowell gibi dünyaca ünlü isimler aynı podyumu paylaşarak nefes kesen bir şov sergiledi.

1 / 6
Paris Moda Haftası'nda ünlü geçidi: Jane Fonda, Kendal Jenner, Eva Longoria aynı podyumda - Resim : 1

Dün Fransa'nın başkentinde Place Joffre'da Paris Moda Haftası kapsamında "Değerinizi İfade Edin" gösterisi düzenlendi. Defilede, hem podyumdan hem de beyazperdeden tanınan birçok ünlü isim yürüdü. İşte ikonik anlar...

Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası'nda podyumda yürüdü

2 / 6
Paris Moda Haftası'nda ünlü geçidi: Jane Fonda, Kendal Jenner, Eva Longoria aynı podyumda - Resim : 2

 Cara Delevingne

3 / 6
Paris Moda Haftası'nda ünlü geçidi: Jane Fonda, Kendal Jenner, Eva Longoria aynı podyumda - Resim : 3

Heidi Klum

4 / 6
Paris Moda Haftası'nda ünlü geçidi: Jane Fonda, Kendal Jenner, Eva Longoria aynı podyumda - Resim : 4

Jane Fonda