Paris Moda Haftası'nda ünlü stilleri: Balenciaga 2025/2026 Sonbahar/Kış Haute Couture

Paris Moda Haftası 2025/2026 Sonbahar/Kış koleksiyonu 'Balenciaga' gününde beklentileri boşa çıkarmadı; markanın kendine özgü karanlık, dramatik ve deneysel ruhunu yansıtan parçalar büyük beğeni topladı. İşte Katty Perry, Cardi B, Nicola Kidman, Kim Kardashian ve Juyeon'un 'Balenciaga' görünümleri...