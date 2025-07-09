Paris Moda Haftası'nda ünlü stilleri: Balenciaga 2025/2026 Sonbahar/Kış Haute Couture
Paris Moda Haftası başladı... 7-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşen defilede büyük markalar Sonbahar-Kış 2025-2026 sezonu için Haute Couture koleksiyonlarını tanıtıyor. 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü kreasyonlarını sunma sırası Balenciaga'da'ydı! Katty Perry, Cardi B, Nicola Kidman, Kim Kardashian ve Juyeon da davetliler arasındaydı ve stili en dikkat çekenlerdendi...
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Paris Moda Haftası 2025/2026 Sonbahar/Kış koleksiyonu 'Balenciaga' gününde beklentileri boşa çıkarmadı; markanın kendine özgü karanlık, dramatik ve deneysel ruhunu yansıtan parçalar büyük beğeni topladı. İşte Katty Perry, Cardi B, Nicola Kidman, Kim Kardashian ve Juyeon'un 'Balenciaga' görünümleri...
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Cardi B.
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Kim Kardashian
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Juyeon