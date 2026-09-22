Pınar Deniz, Londra Moda Haftası Burberry 2027 İlkbahar/Yaz defilesinde
İngiliz moda devi Burberry, Kreatif Direktör Daniel Lee liderliğinde hazırladığı merakla beklenen 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu Londra Moda Haftası kapsamında düzenlediği görkemli bir defileyle tanıttı. Modaseverlerin ve küresel podyum takipçilerinin mercek altına aldığı organizasyonda, Türkiye’den katılan başarılı ve zarif oyuncu Pınar Deniz tüm bakışları üzerinde topladı.
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Uluslararası moda dünyasının saygın isimlerini ve global elçilerini bir araya getiren prestijli etkinlikte Pınar Deniz, stil kodlarıyla tam not aldı.
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Ana defilede Burberry’nin zamansız mirasına ve ikonik kimliğine sadık kalan Deniz, markanın imza parçası olan klasik kesim bir trençkot tercih etti.
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Global podyumlarda ve uluslararası moda haftalarında Türk oyuncuların ve ekran yüzlerinin bu denli güçlü bir katılımla yer alması, Türkiye’nin küresel moda ve stil sahnesindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.