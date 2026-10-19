Kylie Jenner Victoria's Secret 2026’ya 50 milyon dolarlık fantasy bra ile çıktı
Moda dünyasının her yıl merakla beklenen dev organizasyonu Victoria's Secret 2026 Defilesi, bu yıl unutulmayacak bir sürprize ve tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. Reality şov yıldızı ve kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner, podyuma ilk kez adım atarak markanın efsanevi parçası Fantasy Bra’yı taşıdı.
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Kim Kardashian'ın kız kardeşi Kylie Jenner, pazar günü düzenlenen Victoria’s Secret 2026 Defilesi’ne çıktı.
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İlk kez ünlü iç giyim markasının podyumuna çıkarak izleyicileri şaşırtan Jenner ayrıca markanın 2018’den bu yana ilk kez hazırladığı Fantasy Bra’yı giydi. Vogue’a göre 50 milyon dolar değerindeki tasarım, aynı zamanda şimdiye kadar hazırlanan en pahalı Fantasy Bra oldu.
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Mücevher tasarımcısı Jacob & Co.’nun kurucusu Jacob Arabo’ya göre, sütyenin merkezinde yer alan sarı elmasın tek başına değeri 22 milyon dolar. Tasarımda ayrıca armut, kalp, yuvarlak, oval ve markiz kesimlerin de aralarında bulunduğu, farklı kesimlerde 4 bin 400’den fazla elmas kullanıldı.