Kylie Jenner Victoria's Secret 2026’ya 50 milyon dolarlık fantasy bra ile çıktı

İlk kez ünlü iç giyim markasının podyumuna çıkarak izleyicileri şaşırtan Jenner ayrıca markanın 2018’den bu yana ilk kez hazırladığı Fantasy Bra’yı giydi. Vogue’a göre 50 milyon dolar değerindeki tasarım, aynı zamanda şimdiye kadar hazırlanan en pahalı Fantasy Bra oldu.