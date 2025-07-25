Podyumlardan yansımalar: 2025 Sonbahar/Kış moda trendleri

New York Moda Haftası (NYFW): Güçlü Omuzlar ve Kürk Dokunuşları

New York podyumları, özellikle güçlü ve abartılı omuzları ile dikkat çekti. 80'lerin ikonik silüeti, modern ve keskin terzilikle geri dönerken, lüks dokular da ön plandaydı.

Ekstra Dolgun Vatka ve Güçlü Omuzlar: Blazer ceketler, kabanlar ve elbiselerde görülen dramatik omuzlar, Thom Browne, Christian Siriano, Christopher John Rogers gibi markalarda gücü ve kararlılığı simgeledi.

Sahte Kürkler ve Kürk Detayları: Soğuk havaya karşı lüks bir koruma sunan kürklü parçalar, Luar ve Ulla Johnson gibi markalarda tüm ihtişamıyla sergilenirken, Kobi Halperin ve Sergio Hudson gibi isimlerde kürk detaylı trimler ve aksesuarlar öne çıktı.

Capes (Pelerin Ceketler): Paltoların yeni yorumu olarak pelerin formundaki dış giyimler, Ulla Johnson ve Altuzarra gibi koleksiyonlarda şık ve akıcı bir alternatif sundu.

Oversize Balıkçı Yakalar: Kalın ve hacimli balıkçı yakalar, Khaite ve Tory Burch gibi markaların dış giyim ve trikolarında hem sıcaklık hem de sofistike bir duruş sağladı.