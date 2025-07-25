Podyumlardan yansımalar: 2025 Sonbahar/Kış moda trendleri
Moda dünyası, 2025 Sonbahar/Kış koleksiyonlarıyla podyumlara adeta yeni bir nefes getirdi. Tasarımcılar, hem geçmişi hem de geleceğin estetiğini bugüne taşıyan kreasyonlarla karşımıza çıktı. Giyilebilir lüksün yeni yorumlarından cesur silüetlere kadar, gardıroplarımızda yer açacağımız pek çok heyecan verici trend sinyali verildi.
New York'tan Paris'e uzanan 2025 defile sezonu, güçlü stil kodlarıyla sonbahar/kış trendlerine yön verdi bile! Yüksek moda markaları, her defilede bambaşka bir hikaye anlatarak ilhamını hem geçmişten hem de gelecekten aldı ve sezonun temelini attı: Geçmişi bırakmıyor, yalnızca geleceğe uygun bir şekilde yeniden yorumluyoruz.
2025 sonbaharın moda trendleri arasında şunlar var: Sahte kürkler, leopar printleri, yeni nesil takım elbiseler, deri bomber ceketler, danteller, ekstra dolgun vatkalar, puffer montlar, işlemeli jeanler, ekoseler, kamuflaj ve yılan desenleri.
New York Moda Haftası (NYFW): Güçlü Omuzlar ve Kürk Dokunuşları
New York podyumları, özellikle güçlü ve abartılı omuzları ile dikkat çekti. 80'lerin ikonik silüeti, modern ve keskin terzilikle geri dönerken, lüks dokular da ön plandaydı.
Ekstra Dolgun Vatka ve Güçlü Omuzlar: Blazer ceketler, kabanlar ve elbiselerde görülen dramatik omuzlar, Thom Browne, Christian Siriano, Christopher John Rogers gibi markalarda gücü ve kararlılığı simgeledi.
Sahte Kürkler ve Kürk Detayları: Soğuk havaya karşı lüks bir koruma sunan kürklü parçalar, Luar ve Ulla Johnson gibi markalarda tüm ihtişamıyla sergilenirken, Kobi Halperin ve Sergio Hudson gibi isimlerde kürk detaylı trimler ve aksesuarlar öne çıktı.
Capes (Pelerin Ceketler): Paltoların yeni yorumu olarak pelerin formundaki dış giyimler, Ulla Johnson ve Altuzarra gibi koleksiyonlarda şık ve akıcı bir alternatif sundu.
Oversize Balıkçı Yakalar: Kalın ve hacimli balıkçı yakalar, Khaite ve Tory Burch gibi markaların dış giyim ve trikolarında hem sıcaklık hem de sofistike bir duruş sağladı.
Londra Moda Haftası (LFW): Dokusal Zenginlik ve Klasik Desenlerin Yorumu
Londra, her zamanki deneysel ruhunu koruyarak dokusal zenginlik, parlaklık ve klasik İngiliz desenlerinin modern yorumlarını podyumlara taşıdı.
Saçaklar (Fringe): Elbiselerden dış giyime kadar birçok parçada görülen yoğun ve hareketli saçaklar, Burberry ve Temperley London gibi markalarda dinamik bir doku oluşturdu.
Parlaklık ve Işıltı: Payetler, pullar ve lurex kumaşlar, Ashish ve Erdem gibi markalarda kış gecelerine ışıltı katarken, tasarımlara göz alıcı bir boyut getirdi.
Koyu Kırmızı Tonları (Cherry Red/Burgundy): Kışın klasikleşen koyu kırmızı ve bordo tonları, birçok koleksiyonda yoğun olarak kullanılarak sıcak ve derin bir atmosfer yarattı.
Ekoseler ve Tartanlar: İngiliz tasarımının vazgeçilmezi ekose ve tartan desenler, Burberry'nin örme giysilerinde ve Jawara Alleyne'nin grunge yorumlarında dikkat çekti.
Füme Dokunuşlar: Kürk detayları ve aksesuarları, Burberry ve Simone Rocha gibi markalarda küçük ama etkili lüks dokunuşlar olarak kullanıldı.