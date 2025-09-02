Poplin eteklerle tanışma zamanı: Bu sonbaharda giymek isteyeceğiniz 15 poplin etek modeli
Poplin elbiselerinizi bu sonbahar poplin eteklerle değiştirin! Prada’dan Dries Van Noten ve Staud’a kadar her yerde görülen bu parçalar, bu sezonun olmazsa olmaz stilleri arasında. Mevsim sıcaklıklarının iniş çıkışlarla dolu olduğu bu döneme girerken, poplin etek kadar çok yönlü başka bir kıyafet parçası yok. Bu sonbaharda giymek isteyeceğiniz en iyi poplin etekleri araştırdık...
Bu aralar her yerde görmeye başladığımız ve gardıroplarımızın demirbaşı olmaya aday bir parça var: Poplin etekler! Eğer poplin kumaşa aşina değilseniz, bu kumaş türü sıkı dokunmuş yapısıyla ekstra pürüzsüz ve temiz bir his sunar. Genellikle pamukla kullanılır, ancak ipek ya da sentetik liflerle kolayca harmanlanarak daha yumuşak bir doku elde edilebilir.
Poplin elbiseler yaz için vazgeçilmez gibi görünse de, poplin etekler sonbaharda kaşmir kazaklar ve uzun kahverengi çizmelerle mükemmel bir uyum yakalar.
Kot pantolondan biraz daha şık bir şey giymek istediğiniz günlerde, poplin etekler zahmetsiz ama zarif bir stilin anahtarıdır. Aşağıda Prada, Miu Miu Zara ve Staud gibi markalardan favori poplin etek modellerini bulabilirsiniz.
SUUD Collection- Kahverengi Day Poplin Kloş Etek