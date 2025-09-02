Post Malone, Austin Post moda koleksiyonunu tanıttı

Koleksiyonun adı her ne kadar Paris'i işaret etse de, estetik olarak sanatçının Teksaslı köklerine ve rock yıldızı kimliğine gönderme yapıyor. "Rancho deluxe" olarak da nitelendirilebilecek bu tarz, lüks malzemelerle harmanlanmış Western öğelerini bir araya getiriyor. Kovboy çizmeleri, püsküllü deri ceketler ve şapkalı tasarımlar, lüks dokunuşlarla şehirli ve sofistike bir havaya bürünüyor.