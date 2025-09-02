Post Malone, Austin Post moda koleksiyonunu tanıttı
Amerikalı rock müzisyeni Post Malone, "Austin Post in Paris" adını taşıyan ilk moda koleksiyonunu tanıttı. Müziği şiirsel metalcore hip-hop'u çağrıştırsa da, defile mekanı olarak moda dünyasının efsanevi ismi Karl Lagerfeld'in eski malikanesinin seçilmesi, kayda değer bir detaydı...
Amerikalı rock müzisyeni Post Malone, moda dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Sanatçının gerçek isminden ilham alan ilk moda koleksiyonu "Austin Post in Paris", pazartesi günü Paris'te düzenlenen özel bir defileyle tanıtıldı.
Sürprizlerle dolu bu etkinlik için seçilen mekan ise, moda dünyasının efsanevi ismi Karl Lagerfeld'in eski malikanesi oldu.
Koleksiyonun adı her ne kadar Paris'i işaret etse de, estetik olarak sanatçının Teksaslı köklerine ve rock yıldızı kimliğine gönderme yapıyor. "Rancho deluxe" olarak da nitelendirilebilecek bu tarz, lüks malzemelerle harmanlanmış Western öğelerini bir araya getiriyor. Kovboy çizmeleri, püsküllü deri ceketler ve şapkalı tasarımlar, lüks dokunuşlarla şehirli ve sofistike bir havaya bürünüyor.
"Austin Post in Paris" koleksiyonu, müzik ve modanın sınırlarının giderek daha fazla iç içe geçtiği günümüzde, bu duruma güçlü bir örnek teşkil ediyor.