"Practical Magic 2" tanıtımında Nicole Kidman ve Sandra Bullock'un kırmızı ve siyah şıklığı
Sandra Bullock ve Nicole Kidman, yıllar sonra "Practical Magic 2" filmi için bir araya gelerek CinemaCon’da siyah ve kırmızının ikonik uyumunu sergiledi.
Sinema dünyasının en sevilen "cadı kardeşleri" geri dönüyor. 1998 yapımı kült klasik Practical Magic’in devam filmi için bir araya gelen Sandra Bullock ve Nicole Kidman, 14 Nisan Salı günü 2026 CinemaCon kapsamında düzenlenen Warner Bros. sunumunun en dikkat çekici stil eşleşmesine imza attı. Tanıtımda ikili, siyah ve kırmızının zıtlığından güç alan görünümleriyle modern bir duruş sergiledi.
KIRMIZI HALIDA KONTRAST ŞIKLIK
Sandra Bullock, keskin kesimli kırmızı takımı ve ceketinin içine giydiği siyah bralet ile cesur bir şıklık sundu. Sade aksesuarları ve doğal saçlarıyla çabasız bir zarafet sergileyen Bullock’a, Nicole Kidman uçuşan siyah elbisesiyle eşlik ederek mükemmel bir kontrast oluşturdu. Sahnede, Bullock’un “Buraya neden geliyoruz Nicole?” sorusu üzerine Kidman’ın “Bu mekana sihir için geliyoruz” yanıtı hayranlarını gülümsetti.
INSTAGRAM'DA GECE YARISI SANDRA BULLOCK SELAMI
Filmin heyecanı sürerken Sandra Bullock, yıllardır mesafeli durduğu sosyal medya dünyasına sürpriz bir giriş yaptı. İlk paylaşımında filmin kültleşmiş mutfak sahnesine gönderme yapan Bullock, “Bir yerlerde gece yarısı…” notuyla takipçilerini selamladı. Platforma katılır katılmaz 4,2 milyon takipçiyi geride bırakan oyuncu, dijital dünyada da büyük ilgi gördü.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
"PRACTICAL MAGIC 2" HAKKINDA İLK İPUÇLARI
İkili, uzun yılların ardından yeniden bir arada olmanın heyecanını paylaştı. Interview dergisine konuşan Nicole Kidman, çekim süreci hakkında şu detayları verdi: "Practical Magic’in devam filmini yazın Londra’da çektik, çok eğlenceliydi. Sandy Bullock ve ben, ardından Joey King ve Maisie Williams; inanılmaz bir oyuncu kadromuz vardı."
Kadın dayanışmasının önemine vurgu yapan Kidman, "Çoğu zaman çekim yaparken eğlenmem. Ancak tüm bu kadınlarla çok güçlü bir bağım var, bu yüzden korunmuş ve sevilmiş hissettim. Sadece çok ama çok güvenliydi" dedi.
Dianne Wiest, Stockard Channing, Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña ve Solly McLeod gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı merakla beklenen film, 11 Eylül tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Bir dönemin çok sevilen kült yapımı, başrol oyuncuları Sandra Bullock ve Nicole Kidman ile izleyiciyi yeniden sihirli bir dünyaya davet ediyor.