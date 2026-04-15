"Practical Magic 2" tanıtımında Nicole Kidman ve Sandra Bullock'un kırmızı ve siyah şıklığı

"PRACTICAL MAGIC 2" HAKKINDA İLK İPUÇLARI



İkili, uzun yılların ardından yeniden bir arada olmanın heyecanını paylaştı. Interview dergisine konuşan Nicole Kidman, çekim süreci hakkında şu detayları verdi: "Practical Magic’in devam filmini yazın Londra’da çektik, çok eğlenceliydi. Sandy Bullock ve ben, ardından Joey King ve Maisie Williams; inanılmaz bir oyuncu kadromuz vardı."



Kadın dayanışmasının önemine vurgu yapan Kidman, "Çoğu zaman çekim yaparken eğlenmem. Ancak tüm bu kadınlarla çok güçlü bir bağım var, bu yüzden korunmuş ve sevilmiş hissettim. Sadece çok ama çok güvenliydi" dedi.



Dianne Wiest, Stockard Channing, Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña ve Solly McLeod gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı merakla beklenen film, 11 Eylül tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Bir dönemin çok sevilen kült yapımı, başrol oyuncuları Sandra Bullock ve Nicole Kidman ile izleyiciyi yeniden sihirli bir dünyaya davet ediyor.