Prada 2026 İlkbahar/Yaz defilesi'nden trend alarmı: Büzgülü çantalar geri döndü
Moda dünyasında döngüsel trendler bu kez rotasını 90’ların sonu ve 2000’lerin başına kırıyor. Prada’nın 2026 İlkbahar/Yaz podyumunda verdiği o güçlü sinyalle artık resmileşti: Büzgülü çantalar, sezonun en arzu nesnesi aksesuarı olarak geri döndü.
Milano Moda Haftası’nın en çok konuşulan anlarından biri olan Prada 2026 İlkbahar/Yaz defilesi, aksesuar dünyasında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Prada 2026 İlkbahar/Yaz defilesinde modellerin elde taşıdığı ipek görünümlü büzgülü çantalar, podyumdan iner inmez trend radarına girdi.
Prada’nın 2026 İlkbahar/Yaz defilesinde trendler sadece podyumda değil, ön sırada oturan davetlilerin ellerinde de şekillendi. Markanın global elçileri ve moda ikonları, kombinlerini Prada’nın yeni nesil büzgülü çantalarıyla tamamlayarak bu geri dönüşün ilk sinyallerini verdi.
Bu çantaların farklı renk ve dokularını sokak stiline yansıtmak isteyenler için; işte Prada başta olmak üzere büzgülü çanta modelleri...
Prada Kahverengi Re-Nylon Kadın Kese
31.300 TL