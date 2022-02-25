Prada Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyonu

Koleksiyonun farklı kesimleri ve parçaları moda severleri ikiye böldü. Bu koleksiyonu çok beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler de çok oldu. Sadece bir moda şovu değil aynı zamanda günlük hayata da uyarlanabilir olmasını vurgulayan koleksiyonda daha feminen daha minimalist dokunuşlar göz önüne seriliyor.

Koleksiyonda ayrıca koyu gri ve siyah renkte uyumlu ceketler ve etekler, ışıltılı çiçeklerle süslenmiş uzun ve kuşaklı bomber ceketler ve polo yakalarla eşleştirilmiş baskılı kazaklar dikkat çekiyor.