Prada Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyonu
Zarafetle buluşan koleksiyon asaletin tanımını yapıyor... Raf Simons ve Miuccia Prada'nın iş birliği ile çıkan 2022-2023 Sonbahar/Kış koleksiyonunda Prada'nın asıl yapısını ve ideolojisi korunuyor. Keskin hatları ortaya çıkaran modellerde farklı parçalar bir arada yer alıyor.
Perşembe günü Milano'da Raf Simons ve Miuccia Prada esintisi geçti. Prada'nın ideolojisiyle yola çıktıkları koleksiyonda markanın geleneksel tarzı bozulmadan daha sanatsal bir koleksiyon ortaya çıktı. Sonbahar-Kış 2022-2023 koleksiyonu sanatsal dokunuşlar ve dekoratif süslemelerle zenginleştirilmiş, neredeyse modernist bir duyarlılıkla zenginleştirilmiş ayrıntılarla dolu.
Koleksiyonun farklı kesimleri ve parçaları moda severleri ikiye böldü. Bu koleksiyonu çok beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler de çok oldu. Sadece bir moda şovu değil aynı zamanda günlük hayata da uyarlanabilir olmasını vurgulayan koleksiyonda daha feminen daha minimalist dokunuşlar göz önüne seriliyor.
Koleksiyonda ayrıca koyu gri ve siyah renkte uyumlu ceketler ve etekler, ışıltılı çiçeklerle süslenmiş uzun ve kuşaklı bomber ceketler ve polo yakalarla eşleştirilmiş baskılı kazaklar dikkat çekiyor.
Miuccia Prada, koleksiyon için şu sözleri dile getirdi: "Bu koleksiyon, moda tarihi değil, kadınların tarihi ve insanların tarihi ile ilgili"
Simons, "Tarihe değer vermek, Prada'nın tarihine değer vermemizi de içeriyor. Prada'nın tarihindeki devrimci anları düşünüyorum ve onları burada yankılıyoruz" dedi ve şu sözlere yer verdi: "Asla doğrudan yeniden yaratma yoktur, ancak bildiğiniz bir şeyin yansıması vardır, Prada'nın bir dili var ve o anlar, bugün yeniden tanımladığımız güzellik fikrimizi tanımlamamıza yardımcı oldu."
Prada Sonbahar Kış 2022-2023 koleksiyonun tüm görünümleri....