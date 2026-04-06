Prenses Kate'in Paskalya tercihi: Self-Portrait imzalı zarif görünüm
Galler Prensesi Kate Middleton, üç yıllık bir aranın ardından ailesiyle birlikte katıldığı geleneksel Paskalya töreninde sürdürülebilir stil tercihleriyle dikkat çekti.
Galler Prensesi Kate Middleton, üç yıllık aranın ardından Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’nde düzenlenen geleneksel Paskalya törenine katıldı. Prenses’e bu özel günde eşi Prens William ile çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis eşlik etti. Sağlık süreci nedeniyle 2024 yılındaki törene katılamayan ve o dönemi ailesiyle birlikte Norfolk’taki evlerinde geçiren Middleton’ın bu yılki katılımı hem sağlığına kavuşması hem de kraliyet geleneklerine dönüşü açısından büyük önem taşıyor.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KLASİK SEÇİMLER
Prenses Kate, tören için Self-Portrait imzalı, krem rengi krep ve dantel detaylı bir midi elbise tercih etti. İlk bakışta ceket-etek takımı izlenimi veren bu parça, Prenses’in sürdürülebilir moda anlayışını yansıtıyor; nitekim Middleton aynı elbiseyi daha önceki etkinliklerde de giymişti.
ZARİF DETAYLAR
Prenses, bu klasik görünümünü Juliette Millinery tasarımı meşe yaprağı ve çiçek detaylı zarif bir şapka ile tamamladı. Aksesuar seçiminde son dönemin popüler "mikro çanta" trendini yansıtan DeMellier markasının "Nano Montreal" modelini kullanan Middleton, ayakkabı tercihini ise Ralph Lauren tasarımı taba rengi stilettolardan yana yaptı. Görünümün en dikkat çekici ve anlamlı parçası ise Kraliçe Elizabeth’e ait olan Bahreyn İnci küpeleriydi.
KRALİYET AİLESİNDE STİL BÜTÜNLÜĞÜ
Ailenin diğer üyeleri de tören boyunca belirgin bir renk uyumu içerisindeydi. Prenses Charlotte, annesiyle benzer tonlarda Catherine Walker tasarımı özel dikim bir paltoyu, Self-Portrait imzalı mavi plili şifon bir elbise ve Tory Burch siyah babetlerle birleştirdi. Prens George ve Prens Louis ise babaları Prens William ile uyumlu olacak şekilde, lacivert takım elbiseler ve açık mavi kravatlarla törende yer aldılar.