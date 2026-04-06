Prenses Kate'in Paskalya tercihi: Self-Portrait imzalı zarif görünüm

Galler Prensesi Kate Middleton, üç yıllık aranın ardından Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’nde düzenlenen geleneksel Paskalya törenine katıldı. Prenses’e bu özel günde eşi Prens William ile çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis eşlik etti. Sağlık süreci nedeniyle 2024 yılındaki törene katılamayan ve o dönemi ailesiyle birlikte Norfolk’taki evlerinde geçiren Middleton’ın bu yılki katılımı hem sağlığına kavuşması hem de kraliyet geleneklerine dönüşü açısından büyük önem taşıyor.