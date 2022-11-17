Pronovias, Joy koleksiyonunu tanıttı

6 farklı stil dokunuşu



Koleksiyonda, kare dekolteler ve modern drapelerin hakim olduğu minimalist bir çizgiden; dantelli, ışıltılı ve gece boyunca dans etmek için hafif ve konforlu bir yapıya sahip daha romantik kabarık gelinlik seçeneklerine kadar pek çok alternatif bulunuyor. Alessandra Rinaudo, JOY hakkında "Bu koleksiyonda benim için öncelik, gelinin özgürce hareket etmesini sağlayan rahat bir gelinlikle özel gününün tadını çıkarabilmesi için detayların hareketle dolu olmasıydı. Sadece gelinin her zamankinden daha fazla parlamasını değil; rahatça dans edebilmesini ve gelinliğinin içinde o büyük günün sevincini hissetmesini istiyoruz." sözleriyle vurgu yapıyor.