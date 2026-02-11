New York Moda Haftası'nda Ralph Lauren 2026 Sonbahar defilesinin açılışını Gigi Hadid yaptı

ROMANTİK BİR SAVAŞÇI



Defilenin finalinde ise Hadid, belindeki kalın deri halkalı kemeri ve omuzlarından dökülen zincir zırh detaylı kollarıyla dikkat çeken kahverengi kadife bir elbise taşıdı. Bu görünüm, koleksiyonun genelinde hâkim olan "romantik bir savaşçı" imajının en net yansımasıydı. Hadid’in taşıdığı tasarımlar; tüvit dokuların ağırlığı ile kadifenin akışkanlığı arasındaki o ince dengeyi, yani Lauren’in bu sezonki macera dolu kadın vizyonunu özetledi.