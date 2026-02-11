New York Moda Haftası'nda Ralph Lauren 2026 Sonbahar defilesinin açılışını Gigi Hadid yaptı
Trendleri takip etmek yerine onlara yön vermeyi sürdüren 86 yaşındaki Ralph Lauren, New York Moda Haftası'nda gerçekleşen, toprak tonlarının ağırlıkta olduğu 2026 Sonbahar koleksiyonunun defilesiyle modanın yalnızca bir giyim tarzı değil, zamansız bir 'macera' olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
Modada yarım asrı deviren Ralph Lauren, 2026 Sonbahar koleksiyonuyla rotasını bu kez İngiliz kırsalına çevirdi. New York Moda Haftası'nda, Jack Shainman Gallery’de gerçekleşen defile; Lauren’in kişisel dünyasından izler taşıyan antik halılar, el yapımı manzaralı duvar resimleri ve kadife perdelerle dekore edilmiş özel bir atmosferde sunuldu. Gigi Hadid’in açılışını yaptığı defile, Ralph Lauren’in tezatlıklara olan sevgisinden ve maceraya duyulan tutkudan ilham alıyor.
ZITLIKLARIN UYUMU: SERT VE ROMANTİK
Bu sezonun odak noktasında, yumuşak dokularla metalik sertliğin dengeli birlikteliği yer alıyor. Lauren, ilham kaynağını "kendi hikayesini anlatan, öz güvenli ve asi ruhlu bir kadın" olarak tanımlıyor. Tasarımlar, geçmişin kalitesine sadık kalsa da onları güncel bir tavırla yeniden yorumluyor.
PODYUMUN ODAĞINDA: GIGI HADID
Koleksiyonun ruhunu podyuma taşıyan isim, hem açılışı hem de kapanışı yapan Gigi Hadid oldu. Hadid, şovun başlangıcında gümüş bir bel zinciriyle hareketlendirilen yün korse üstü ve ona eşlik eden maksi eteğiyle koleksiyonun "sert ama zarif" tavrını sergiledi.
ROMANTİK BİR SAVAŞÇI
Defilenin finalinde ise Hadid, belindeki kalın deri halkalı kemeri ve omuzlarından dökülen zincir zırh detaylı kollarıyla dikkat çeken kahverengi kadife bir elbise taşıdı. Bu görünüm, koleksiyonun genelinde hâkim olan "romantik bir savaşçı" imajının en net yansımasıydı. Hadid’in taşıdığı tasarımlar; tüvit dokuların ağırlığı ile kadifenin akışkanlığı arasındaki o ince dengeyi, yani Lauren’in bu sezonki macera dolu kadın vizyonunu özetledi.