Ralph Lauren'den kıyafet kiralamada yeni bir adım!

Aboneliğe dayalı kiralama modeline öncülük eden ilk lüks marka olan Ralph Lauren, tüketicilere markayı deneyimlemeleri, etkileşime girmeleri ve nihayetinde alışveriş yapmaları için yenilikçi bir kanal sunmayı hedefliyor. "Lauren Look" platformu, hızla gelişen ve giderek artan dijital tabanlı bir perakende ortamında kullanıcıların kişisel gardıroplarını inşa etmelerine olanak sağlıyor.

KIYAFETLER ÖZEL BİR PAKET İLE EVLERİNE YOLLANACAK

Üyelik hizmeti, önceden sahip olunan ve kiralanan giyim seçeneklerinin yanı sıra yepyeni sezonluk stiller, özelleştirilmiş parçalar ve temel parçaların bir karışımını sunacak. Ayda 125 $ 'dan başlayan hizmette Lauren Look üyeleri, en son Ralph Lauren koleksiyonlarına ve her bedenden parçalar ile oluşan bir seçkiye doğrudan erişebilecekler. Kullanıcılar seçimlerini yaptıktan ve favori parçalarını seçtikten sonra, özel bir paket ile kiraladıkları kıyafetler evlerine yollanacak. Müşteriler ürünleri kullandıktan sonra farklı bir parça ile değişim yapabilecek veya üyelere özel fiyatlar ile bu ürünleri satın alabilecekler.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lauren Ralph Lauren (@laurenralphlauren)'in paylaştığı bir gönderi

Ralph Lauren İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Patrice Louvet, “Bugün tüketiciler markaları deneyimleme yaklaşımları ve kişisel gardıroplarını oluşturma konusunda farklı bir yol izliyorlar. Geleceğin gardırobu yeni sezon modası, kişiselleştirilmiş özgün parçalar ve olmazsa olmaz klasikler ile birlikte ikinci el ve kiralanan parçalar da içerecek. Zamansız estetiğimiz ile bu kategoriler arasında yer edinmek için çok iyi bir pozisyona sahibiz” dedi.

KİRALAMA ÖMRÜ BİTEN KIYAFETLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDECEK

Kıyafetler kiralama ömrünü aştıktan sonra bu koleksiyonlar, ihtiyacı olan çocuklara ve ailelere kaynak sağlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Delivering Good'a bağışlanacak.